Az állhatatos keresztény élet példaképe – Hám János szatmári püspökre emlékeztek

Hám János püspöki kinevezésének évfordulóján, május 25-én az egyházmegye papsága és hívei évről-évre szentmisében kérik Istentől, hogy az egyházmegye második alapítójaként is tisztelt főpásztort az egyház boldoggá avassa.

Idén, a vírushelyzet miatt Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök paptestvéreivel együtt, a hívek fizikai jelenléte nélkül mutatta be a Zárdatemplomban a legszentebb áldozatot, amelyet interneten lehetett követni.

A szentmise elején, Schönberger Jenő püspök Hám Jánossal kapcsolatban kiemelte: „példájával, munkásságával jelentős mértékben hatott Szatmár és az egész egyházmegye életére. Többek között befejezte a székesegyház és a püspöki palota átalakítását, felépíttette a püspöki konviktust, a Kálváriát, a Szamos folyásának szabályozásával új területeket adott a városnak, felépítette a Zárdát, irgalmasrendi szegénykórházat, leányiskolát és a tanítóképzőt létesített, megalapította a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek rendjét, Szatmárra hozta az Istenes Szent Jánosról nevezett irgalmasrendi szerzeteseket, visszahívta a jezsuitákat, megkezdte a ferencesek zárdájának építését. Sokat tett a lelki élet fejlesztéséért is.

Schönberger Jenő a szentbeszédében a kitartó keresztény élet példaadójának nevezte Hám János püspököt, akinek oltárra emelése az egyházmegye régi óhaja: „Hám János mindig a hitből merítette az erőt, ami egész életének, munkásságának a forrása volt. Ha Krisztust üldözték, akkor igaz követőit is üldözni fogják – ő megtapasztalta ezt. Krisztust elhagyták, és ő is megérezte, mit jelent elhagyatottnak lenni. Ugyanígy, ahogyan Krisztust elítélték, ő is megtapasztalta, mit jelent elítéltnek lenni.

Hám János püspök az életszentség hírében, és papjainak, híveinek hálás szeretetétől övezve tért meg a mennyei Atya házába. Ezért példája ma is lelki gazdagság és erő forrása. Azért imádkozunk, hogy szent életű püspökünk oltárra emeltessék.

Azért kérjük a jó Isten kegyelmét, hogy olyan ember legyen egyházmegyénk példaadó elöljárója, akit mi követhetünk, akinek a nyomába léphetünk, akitől megtanuljuk a szerénységet, az alázatosságot, az engedelmességet és azt, hogy Isten akaratát minden körülmények között úgy fogadjuk el, ahogyan Isten azt kívánja tőlünk.

Tőle megtanulhatjuk, hogy bele tudjuk helyezni az életünket Isten kezébe akkor is, ha jól, de akkor is, ha rosszul megy a sorunk. Legyen egy második boldog János püspöke is az egyházmegyénknek!

Scheffler János vértanú püspökünk már tündöklik előttünk, tündököljön előttünk a hétköznapok vértanúságával, az igazi, kitartó keresztény élettel, a mindhalálig való hűséggel Hám János püspökünk is.

Adja Isten, hogy amint lehet, már ne csupán érte, hanem közbenjárásáért is imádkozhassunk.” – zárta a beszédét a szatmári püspök.

A szentmise végén Schönberger Jenő papjaival és híveinek internetes bekapcsolódásával májusi ájtatosságot tartott, felajánlva azt a világjárvány megszűnéséért.

Forrás és fotó: Szatmári Római katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír