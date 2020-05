Az anyaság testi és szellemi irányultsága – Edith Stein a női hivatásról

„Fizikai szempontból az anyaság sokkal szorosabb kapcsolódást jelent a kialakulóban lévő élethez, mint az apaság. […] Védelemre és gondoskodásra azonban nemcsak a gyermek testének, hanem lelkének is szüksége van. E téren a házastársi kapcsolatnál is nagyobb mértékben szükség van a gondoskodó, meleget adó szeretetre, a gyengéd megértésre, a csendes, magától értetődő áldozatkészségre, hogy virágba borulhasson a bimbózó élet, s melegség és táplálás hiányában ne nyomorodjon meg, ne tegye tönkre és ne akadályozza természetes növekedésében erőszakos beavatkozás. A házastársi és anyagi rendeltetésnek megfelelő lelki irányultság nem korlátozódik a házastársi kapcsolat és a fizikai anyaság szűk kereteire, hanem megnyilvánulása mindenkinek javára lehet, akivel az élet kapcsolatba hozza a nőt. Ily módon szellemi értelemben az a nő is be tudja tölteni rendeltetését, akinek nem lehet része házasságban és anyaságban, vagy önként lemond róluk. Ha szeretetteli részvéttel és megértéssel, tanácsot és segítséget nyújtva támogat egy magányos embert, különösen olyat, aki fizikai vagy lelki szükséget szenved, máris társa lesz, és segít neki abban, hogy »ne legyen egyedül«. Ha egy fejlődésben lévő gyereket előresegít a céljához vezető úton, előmozdítja testi, lelki, szellemi kibontakozását, máris anya.”

(Edith Stein: A nő rendeltetése, 1931)

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőségének Facebook-oldala

