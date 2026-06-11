Az egyház mozgósítja erőit a Fülöp-szigeteken a földrengés károsultjainak megsegítésére

A mentőcsapatok beszámolói szerint drámai, helyenként apokaliptikus jelenetek fogadták őket: számos iskola, lakóház és út gyakorlatilag szinte teljesen megsemmisült. Az áramszolgáltatás és a hírközlés több körzetben teljesen megszűnt. Több egyházi épület is megsérült. Alig több mint 24 órával az első, pusztító erejű földrengés után több mint ezer utórengést regisztráltak.

A Fülöp-szigeteket sújtó 7,8-as erősségű földrengés másnapján Mindanao szigete és a rengés epicentrumában a szomszédos tartományok – ahol a mozgást a tengerben, alig 13 kilométeres mélységben regisztrálták – megpróbálták számba venni a károkat és az áldozatokat. A legfrissebb jelentés szerint a halottak száma 46-ra tehető, ám Afrhill Rances, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének ázsiai képviselője a vatikáni médiának adott interjújában arra figyelmeztet, hogy „az áldozatok száma a felmérések előrehaladtával folyamatosan növekszik”. Annál is inkább, mivel a helyszíni, közvetlen tanúvallomások szerint a sérülteket a szabad ég alatt, a tűző napon látják el, a mentést ráadásul lassítja az összekötő utak járhatatlansága.

Azok a zónák, amelyek elérésére a mentőcsapatok törekednek, nem korlátozódnak csupán Mindanaóra – tisztázza Rances: „A katasztrófa hatása túlmutat ezen. Mindanao igen kiterjedt területét és a környező régiókat is érinti. A földrengést számos tartományban érezték, köztük Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato területén, valamint Zamboanga egyes részein és a Bangsamoro régióban.”

Az egyik legsúlyosabban érintett egyházmegye a marbeli, amely South Cotabato és Sarangani tartományok területét, valamint Sultan Kudarat tartomány egy részét foglalja magában. Itt a nemzetközi sajtó által idézett források több templom és egyházi épület összeomlásáról adtak hírt. „Jelenleg a károk mértékéről még nem állnak rendelkezésre megerősített adatok” – pontosít Jeanie Curiano, a Fülöp-szigeteki Caritas humanitárius kezdeményezésekért felelős vezetője. Elmondása szerint a Davao, Digos, Tagum és Mati székhelyű egyházmegyék karitászcsoportjai már akcióba léptek a lakosság támogatása érdekében: „A Fülöp-szigeteki Caritas szoros kapcsolatot tart fenn a Marbeli Egyházmegyével, hogy nyomon kövesse a helyzet alakulását, gyűjtse az információkat, és támogassa az elsődleges humanitárius szükségletek megoldását, valamint az intézkedések meghatározását.”

A Fülöp-szigeteki kormány nem vesztegette az időt, gyorsan aktiválta a nemzeti vészhelyzeti mechanizmusokat. A Fülöp-szigeteki Vöröskereszt, mint az egyik elsőként és azonnal mozgósított mentőszervezet, „munkatársakat és önkénteseket vetett be az érintett területeken, különösen a környező tartományokban, mentőautókat indított útnak, valamint orvosi ellátást és pszichológiai támogatást nyújt az áldozatoknak”.

José Advincula manilai bíboros mély szolidaritását fejezte ki az áldozatok és családtagjaik felé, imáiról és az Egyház folyamatos támogatásáról biztosítva őket. „Mély fájdalommal osztozom General Santos City és a környező, a közelmúltbeli földrengés által sújtott közösségek testvéreinek fájdalmában” – jelentette ki a Radio Veritas által közvetített üzenetében. Advincula arra buzdította a hívőket és a jóakaratú embereket, hogy nyújtsanak segítséget a katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került családoknak, hangsúlyozva a közös felelősséget a válság pillanataiban. „Ezekben a nehéz időkben hitünkből és az egymás iránti szolidaritásból meríthetünk erőt” – fogalmazott. „Arra bátorítok minden jóakaratú embert, hogy ajánljon fel minden lehetséges segítséget azoknak, akik rászorulnak.” A bíboros imádkozott a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok biztonságáért, valamint a mentési és helyreállítási műveletekben elkötelezett mentőcsapatokért és helyi hatóságokért is.

Bartolome P. Ostia, a Davao-mindanaói Fokoláre Mozgalom tagja tanárként dolgozik, és épp az iskolában tartózkodott a földrengés pillanatában. Június 8-án, hétfőn kezdődtek újra a tanítási órák a Fülöp-szigeteken. Szerencsére a diákjai kint gyülekeztek az iskolaudvaron, amikor az első lökés bekövetkezett. „Nagyon megijedtünk, mert a földrengés rendkívül erős volt. Hallottam, amint néhány gyerek imádkozott” – meséli Bartolome. Az iskolák elmondása szerint fel vannak készülve az ilyen típusú eseményekre, és a diákok rendszeresen vesznek részt földrengésvédelmi gyakorlatokon. Aznap és másnap minden hivatal és iskola zárva tartott.

A közösségi oldalakon a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferencia folyamatosan frissíti az információkat, ahogy a hírek beérkeznek. A General Santos Cityben, Barangay Calumpangban található Szent Kereszt plébániatemplom jelentős károkat szenvedett. A CBCP News által megosztott képek és videók jól látható szerkezeti károkat mutatnak a templomon az erős rengés után. A hatóságok tovább vizsgálják a károk mértékét, mivel az utórengések lehetősége nem zárható ki.

Látható károk keletkeztek a South Cotabató-i Tupiban található Lisieux-i Szent Teréz-plébániatemplomban, valamint a South Cotabato-i Lake Sebuban található Isteni Irgalmasság kegyhelyen is. A kegyhely vezetői a földrengés okozta károk és a folyamatos utórengések miatt ideiglenesen lezárták a zarándokhelyet.

A magyarországi Katolikus Karitász csatlakozott a Fülöp-szigeteki Karitász segélyprogramjához, és adománygyűjtést indított, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. Kérik a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a bajbajutottakat, és imádságukkal is fejezzék ki együttérzésüket az áldozatok, a sérültek és a veszteséget szenvedett családok iránt. A támogatás lehetséges módjai: Online adományozás – Katolikus Karitász (Kérjük a „Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai” adománycélt megjelölni.) Átutalás – CIB Bank: 0701094-76228861-51100005 (Közlemény: „Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai”) Adományvonal – a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége; AgenSIR

Fotó: AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír