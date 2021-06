Az időkapszula is látogathatóvá vált – Megnyílt az esztergomi bazilika felújítását bemutató tárlat

Magyarország főtemplomának megújulása évek óta tart. Egyre több állvánnyal, elzárt területtel találkoznak az idelátogatók. A keleti homlokzat (a főbejárat és az oszlopcsarnok) már elkészült, a kőfalak, szobrok friss színekben, a régi felületi sérülésektől, szennyeződésektől megszabadítva idézik fel az építtetők által megálmodott eredeti szépségüket.

Vajon miként láttak neki a hatalmas, sok évig tartó munkának a szakemberek, milyen kutatásokat végeznek, milyenek a tervek, miként zajlik a kivitelezés? A templomba járó hívek, az ott megforduló turisták és a szakemberek számára is tartalmas válaszokat kaphatunk a tárlat megtekintésével.

Június 20-án délben, a Te Deum-os nagymise után Török Csaba, a főszékesegyház plébániai kormányzója és egyben a Kincstár igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Beszédében elmondta, mennyire lenyűgöző látni a rekonstrukcióban közreműködők erőfeszítéseit a nem mindennapi feladat megoldása érdekében. A kupola teljes körű restaurálása okozta eddig a legnagyobb fejtörést. A külső burkolatcserét, a belső fali díszítmények, a stukkók tisztítását, megerősítését úgy kell végrehajtani, hogy közben a liturgikus élet és a turisztikai forgalom ne szenvedjen jelentős hátrányt vagy akadályoztatást. Ehhez a világon egyedülálló állványszerkezet épült, melynek koncepcióját, az összeszerelését részletesen mutatja be a kiállítás szöveges, képes és filmes formában. Az idei év nagy szenzációja volt az időkapszula kiemelése a kupolakereszt szárából, majd annak kibontása. Az 1845-ben elhelyezett dupla falú rézhengert és annak tartalmát is láthatja immár a nagyközönség. A bazilika épülete immár több mint 150 éve áll egy ősi történelmi emlékeket is hordozó dombon, és — ahogy a tárlat címe is megfogalmazza — kiállja az idők próbáját. A most zajló felújítás további évszázadokra is biztosítja a méltó fennmaradást és a használatot a jövő számára.

Németh Tamás projektvezető építész, tervező hozzászólásában elmondta, hogy valóban nagy kihívást jelent a bazilikán dolgozni, de megtisztelő feladat is. Kellő szakmaisággal és hittel állnak a munkálatokhoz. Örömmel mutatják meg az eddig lezárult és a folyamatban lévő munkákat az érdeklődőknek.

Kontsek Ildikó művészettörténész, aki az építész Komsa Rékával együtt a kiállítás koncepcióját készítette elő, a bemutatás lehetőségeiről, a megvalósulás részleteiről szólt a jelenlévőknek. Az összetett és nagy mennyiségű tervdokumentáció, a szakértői anyagok, a munkaközi fotók, a művészi felvételek válogatása, rendszerezése után az egészet érthető, élvezhető formába kellett önteni. A kreatív installáció digitális részét ifj. Straub Dezső tervezte műszakilag és dramaturgiailag. Öt nagy teljesítményű projektor összehangolt működése monumentális, mozgó képi világot fest a mennyezetre. Az egyik fali képernyő a kapszula bontását, míg egy másik az építészeti munkálatokat mutatja. Egy érintőképernyős felületen a rendelkezésre bocsátott valamennyi szakanyagot, tervdokumentációt és fotót végiglapozhatja a téma iránt elmélyültebben érdeklődő látogató. A teljes boltozatos tér berendezése és a tablófalak grafikai tervezése Zalavári Tibor Kálmán munkája. A megjelenített fotókat Mudrák Attila készítette.

A kiállítás jelen formájában közel egy évig lesz látható, majd igazodva a közben elvégzett építési és restaurálási munkálatokhoz új tartalmakkal bővül.

További látogatóinformációk az esztergomi bazilika honlapján érhetők el.

Fotó: Mudrák Attila

Forrás: Főszékesegyházi Kincstár

Magyar Kurír