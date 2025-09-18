Az igazságosságon alapuló békéről beszélgetett Leó pápa és II. Karekin örmény katolikosz

A találkozót a Castel Gandolfó-i rezidencián, a Villa Barberiniben tartották. „Magánbeszélgetésük mintegy félórán át tartott – mondta az AgenSIR hírügynökségnek az ecsmiadzini központú Örmény Apostoli Egyház szentszéki képviselője, Khajag Barsamian (Hazsag Barszamján) érsek. – Ezt követően a pápa üdvözölte a katolikosz teljes delegációját. A katolikosz személyesen mondta el nekem, milyen mély benyomást tett rá a pápa alakja: a személyisége, alázata és természetesen a szellemisége.”

– Most találkoztak először?

– II. Karekin mindig is nagyon közel állt Ferenc pápához. Többször találkoztak, mint akkor, amikor Ferenc pápa 2016-ban látogatást tett Örményországban, ahol II. János Pál pápa 2001-ben járt. Valahányszor a katolikosz Olaszországba jött, mindig felkereste Ferenc pápát. Az új pápa beiktatási szertartásán sajnos nem tudott részt venni más kötelezettsége miatt, már nem tudta módosítani programját; ugyanakkor nagyon szeretett volna személyesen is találkozni Leó pápával és tiszteletét tenni előtte. Nagyon örülök, hogy a találkozó létrejött, és rendkívül barátságos légkörben zajlott Castel Gandolfóban. A pápa nagyon derűsnek látszott.

– És hogyan zajlott a találkozó?

– Nagyon pozitív, mély beszélgetés volt. A katolikosz gratulált a pápának, és megvitatták az örmény és a Katolikus Egyház közötti kapcsolatot, valamint annak további erősítését. A pápa a maga részéről szerette volna megismerni azokat a kihívásokat, amelyekkel Örményország, de az egész világ is szembenéz. Beszéltek a globális problémákról, és arról, hogyan járulhatnak hozzá a spirituális vezetők, a keresztény egyházak a béke építéséhez. Kiemelték a béke, főként az igazságosságon alapuló béke fontosságát. Összességében csodálatos találkozó volt, igazán jelentős beszélgetés.

– Megosztaná benyomását erről a pápáról és a pápaságról, még ha csak a kezdeti szakaszban van is?

– Ferenc pápa és Leó pápa személyisége nagyon különböző. Az én benyomásom az, hogy Leó pápa is mélyen spirituális személyiség, nagyon alázatosnak tűnik, ugyanakkor rendkívül gyakorlatias és pragmatikus. Érezhető benne az igény valamiféle egyensúly helyreállítására, és úgy tűnik, ez sikerül is neki. Ferenc pápa arra ösztönözte a Katolikus Egyházat, hogy megújuljon, és jelentősebbé váljon a mai világban. Ez az új lendület nagyon fontos volt, és szükséges változás volt. Úgy látom, Leó pápa ezen az úton próbál továbbhaladni, de kiegyensúlyozottabb módon. Bár részben folytatja Ferenc pápa politikáját, úgy tűnik, inkább a szintézis keresésére, a megnyugtató és egységesítő utak megtalálására törekszik. Eddigi benyomásom szerint ez jellemzi pápaságát.

– El tudná mondani, mi a helyzet jelenleg Örményországban, különösen azokkal a menekültekkel kapcsolatban, akik kénytelenek voltak elhagyni Hegyi-Karabahot? Beszéltek erről a pápával?

– Nem voltam jelen a magánbeszélgetésen, de biztos vagyok benne, hogy szóba került. Emellett előző este a Parolin bíborossal folytatott mintegy egyórás megbeszélésen napirenden volt a menekültek kérdése: azoké, akiket elűztek Hegyi-Karabahból – vagy ahogy mi nevezzük, Arcahból. Most Örményországban vannak, lelki, pszichológiai és anyagi támogatásra is szükségük van. Ez a téma ugyanúgy előkerült, mint a Bakuban fogva tartott örmény foglyok kérdése. A Parolin bíborossal folytatott beszélgetés során a katolikosz teljes támogatását fejezte ki a békefolyamat iránt, de hangsúlyozta, hogy a béke csak az igazságosságon alapulhat. Ahogy ő mondta, a Washingtonban aláírt megállapodás után a békefolyamatot még mindig veszélyeztetik Azerbajdzsán folyamatos követelései. Ennek ellenére a katolikosz teljes mértékben a béke híve: mind Örményország szomszédaival, mind a világban.

– Kérték a Szentszék, Parolin bíboros segítségét a bakui foglyok szabadon bocsátása érdekében?

– A katolikosz felvetette a kérdést a beszélgetés során. Aggodalmát fejezte ki, hangsúlyozva, hogy ezen kihívások – például a foglyok ügye és Azerbajdzsán követelései – megoldása jelentősen hozzájárulhatna a békefolyamathoz. Úgy mutatta be a helyzetet, hogy világosan látszódjon: konkrét megoldásokra van szükség. Például a foglyok szabadon engedése fontos lépés lenne az örmény–azeri megbékélés felé. Bizonyára kérte a Szentszék támogatását, és nagyra értékelte mindazt, amit már eddig is – akár diszkréten – tett a Szentszék a két ország közötti béke előmozdításáért.

– Meghívta a katolikosz Leó pápát Örményországba? Ha igen, miért?

– Az előző két pápát, amikor Örményországba látogattak, nagyon szívélyesen fogadták. Mindketten szívesen látott vendégek voltak, és még ma is szeretettel beszélnek az emberek II. János Pál pápa és Ferenc pápa látogatásáról. Fontos ez elsősorban a kapcsolatok erősítése miatt. Örményország keresztény ország, és mindkét pápa hangsúlyozta látogatásakor, hogy Örményország volt az első keresztény nemzet. Fontos az egység előmozdítása szempontjából is. Reméljük, hogy a pápa hamarosan ellátogat Örményországba: a katolikosz elmondta nekem, hogy meghívta. Ő pedig azt válaszolta, hogy jelenleg ez nagyon nehéz lenne, de remélhetőleg a következő években lesz rá lehetőség.

Forrás és fotó: AgenSIR (Chiara Biagioni)

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír