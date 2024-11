A mesterséges intelligencia közelebb hozza a Szent Péter-bazilikát

„A mai ember számára a digitális technológia segítségével megfejteni a történelem, a művészet és a spiritualitás összefonódását, amely a bazilikát a világon egyedülállóvá teszi” – Mauro Gambetti OFMConv bíboros, a Szent Péter-bazilika főpapja és a Fabbrica di San Pietro elnöke ezekkel a szavakkal mutatta be november 11-én, hétfőn AI-Enhanced Experience (MI által fokozott élmény) címmel, a Microsoft és az örökség digitalizálásával foglalkozó Iconem cég együttműködésével létrejött mesterséges intelligencia alapú projekt célját.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Szent Péter-bazilika digitális másolatának létrehozása lehetővé teszi a magával ragadó virtuális túrákat és a mélyreható digitális kiállításokat.

Három hét alatt drónok, kamerák és lézerszkennerek több mint 400 ezer nagy felbontású képet készítettek a bazilikáról, amelyekből azután előállították a kereszténység leghíresebb templomának rendkívül pontos 3D-modelljét. A Microsoft AI for Good Lab feldolgozta az Iconem francia csapatának fotogrammetriai adatait, és milliméteres pontossággal tökéletesítette a digitális mintát. A mesterséges intelligencia algoritmusai kitöltötték a hiányosságokat, javították a részleteket és létrehozták a zökkenőmentes virtuális rekonstrukciót: a Szent Péter sírja fölé épített bazilikának, a művészet és az építészet egyik remekművének, Róma szimbólumának virtuális másolatát.

December 1-jétől a mesterséges intelligencia által generált képek segítségével azok, akik csatlakoznak a bazilika interaktív weboldalára, megtekinthetik a bazilika belsejét és külsejét egyaránt, valamint részletes 3D-modellek és oktatási program segítségével magával ragadó élményben részesülnek. Egy „digitális iker”, amely nem csak a zarándokoknak és látogatóknak segít, hanem a tudósoknak és restaurátoroknak is lehetőséget nyújt arra, hogy a műemlék sokszínűségét eddig soha nem látott pontossággal és részletességgel fedezzék fel.

A projekt a Fabbrica di San Pietro által indított „digitális misszió” tervébe illeszkedik és a legmodernebb technológiára épül, hogy a zarándokok és a látogatók a világ minden tájáról megcsodálhassák és felfedezhessék a bazilikát. Lehetőség lesz újra megismerni történetét és a kereszténység számára referenciapontként betöltött szerepét, valamint az egész emberiség művészeti és kulturális kincsének legértékesebb kincsesládáját. A hely, ahol Péter apostol van eltemetve; a hely, ahol az olyan zsenik által alkotott művészi alkotásokat őrzik, mint Bramante, Michelangelo, Bernini, Raffaello, Maderno és Canova, mostantól úgy lesz felfedezhető és tanulmányozható, mint még soha.

Így a bazilika a 2025-ös szentévben az egész világon megnyitja kapuit, lelkiségét, kultúráját és szépségét azoknak is át tudja adni, akik a szentévben nem tudnak majd eljutni Rómába.

A mesterséges intelligencia ezenkívül segített a bazilika szerkezeti gyengeségeinek – például a repedéseknek és a hiányzó mozaiklapoknak – a felderítésében és feltérképezésében is, lehetővé téve ezzel a jövőbeli állagmegóvási munkák célzottabb elvégzését. „Mivel így közelről is felfedezhettük a kupola mozaikját – mondta Gambetti –, még apró pókhálókat is kiszúrtunk, amelyeket most eltávolítunk.”

„A mesterséges intelligencia lehetővé teszi számunkra, hogy egyedülálló és újszerű, eddig soha nem látott módon csodáljuk meg ezt a bazilikát – mondta Brad Smith, a Microsoft elnöke a sajtótájékoztatón. – Ez az intézményeket és technológiai innovációt egyesítő partnerség emlékezetes élményt teremtett mindazok számára, akik szeretnék felfedezni ennek a rendkívüli helynek a történetét és jelentőségét. Létrehoztuk – a jövő generációi számára is – a vatikáni bazilika olyan modelljét, amely örökké élni fog.”

„Olyan vágy éltetett bennünket, amely nem egyszerűen esztétikai vagy technológiai innovációhoz kötődik – magyarázta Francesco Occhetta atya, a Microsoft-projektet koordináló Fratelli Tutti Alapítvány titkára. – Sokan keresnek egy olyan szent helyet, ahol Isten előtt találhatják magukat, és a bazilika digitális rekonstrukciója a világ minden sarkában segíteni fogja ezt a találkozást.”

A sajtótájékoztató legvégén Mauro Gambetti bíboros elmondta, hogy a projektet bemutató videót lejátszották Ferenc pápának is, amikor a Fabbrica di San Pietro technikusait és partnereit fogadta audiencián, amikor is a pápa kiemelte, hogy a bazilika az „imádság háza minden nép számára”, amelynek mindenkit be kell fogadnia. A bíboros rámutatott, hogy a virtuális bazilika létrehozása a szolgáltatások és kommunikációs tevékenységek szélesebb körű, összehangolt tervének része, amelyet „megnyíló bazilikának” nevezett. „Platformokat és alkalmazásokat hoztunk létre, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk a zarándokoknak és a látogatóknak a Szent Péter-bazilikában szerzett élményeik fokozása érdekében. Egyébként az Egyház mindig is ezt tette: megpróbálta az Istenbe vetett hitet a kor nyelvén és a saját kulturális kontextuson keresztül közvetíteni” – zárta gondolatait Mauro Gambetti OFMConv bíboros.

Forrás, fotó és videó: Vatican News olasz és angol nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír

(hj)