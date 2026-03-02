Az olimpiai bajnok amerikai jégkorong-válogatott megható tisztelgése csapattársuk emléke előtt

A Kanada elleni, drámai hosszabbításban kiharcolt 2–1-es győzelem után az amerikai csapatkapitány, Auston Matthews és a válogatott tagjai a néhai Johnny Gaudreau 13-as számú mezével korcsolyáztak körbe a jégen, így került a másfél éve tragikus balesetben elhunyt szeretett játékostársuk az ünneplés középpontjába.



„Johnny Hockey”, a legenda

Johnny Gaudreau-t – akit mindenki csak „Johnny Hockey”-ként emlegetett – és testvérét, Matthew-t 2024. augusztus 29-én gázolta halálra kerékpározás közben egy feltehetően ittas sofőr a New Jersey állambeli Salem megyében, éppen húguk esküvőjének előestéjén. Johnny 31, öccse 29 éves volt.

Az olimpia előtt a Gaudreau család szívből jövő üzenetet tett közzé, amelyben hangsúlyozták: Johnny életre szóló álma volt, hogy hazáját képviselje az ötkarikás játékokon.

„Az amerikai válogatott tagjaként részt venni az olimpián, ez volt az egyik legnagyobb álma” – írta a család, megjegyezve, hogy utolsó nyarán Johnny minden addiginál keményebben edzett, hogy helyet szerezzen magának a keretben. „Tudjuk, hogy lélekben nagyon is ott lesz az amerikai csapattal és minden közeli barátjával, akik részt vesznek az olimpián… John imádta ezt a játékot, és imádta képviselni a hazáját.”

Gaudreau a Calgary Flames csapatában 2016 márciusában



Mindkét testvér kiemelkedő tehetség volt

Mindkét Gaudreau fivér kiváló jégkorongozó volt, és mindketten a Boston College színeiben játszottak. Matthew profi szinten versenyzett, később edzőként segítette egykori középiskoláját, de az NHL-be nem jutott be. (NHL: National Hockey League – az észak-amerikai profi jégkorongliga, a világ legjelentősebb hokibajnoksága.) Johnny ezzel szemben 11 szezont töltött az NHL-ben: kilencet a Calgary Flamesnél, majd – hogy közelebb legyen otthonához – az utolsó kettőt a Columbus Blue Jacketsnél.

Gaudreau katolikus hite központi szerepet játszott életében fiatalkorától kezdve egészen a profi karrierjéig. Testvérével együtt a New Jersey állambeli Gloucester Catholic High Schoolba jártak, ahol édesapjuk, Guy segített felépíteni az iskola jégkorongprogramját. A fivérek nemcsak sportsztárok voltak, hanem odaadó testvérek, férjek, apák és katolikus közösségük aktív tagjai is. A kettős tragédia után a hitre és szolgálatra épült gloucesteri katolikus iskola az egész család lelki otthonává vált, imaalkalmakkal és közösségi támogatással segítve őket.



Megemlékezés a katolikus középiskolában

A baleset után néhány héttel a Gloucester Catholic High School emlékestet szervezett több száz résztvevővel, ahol az imádság és a hit tragédiák feldolgozásában betöltött szerepét hangsúlyozták. Johnny és Matthew temetési miséjén, a pennsylvaniai Media városában található Szent Mária Magdolna-plébánián a testvérek egymás és szüleik iránti „hihetetlen szeretetét” emelték ki. A Gaudreau család azóta is támogatja a katolikus oktatást: évente adománygyűjtést szerveznek az iskola számára, hogy segítsenek a rászoruló családoknak a tandíj kifizetésében.

A 2026-os milánó-cortinai téli olimpia során az amerikai hokicsapat végig kiemelt figyelmet szentelt Gaudreau emlékének. 13-as számú mezét kifüggesztették az öltözőben, mint a csapatban való jelenlétének állandó szimbólumát. Ez a gesztus az olimpiai bajnoki cím megszerzése után is folytatódott, amikor Auston Matthews, Zach Werenski és Matthew Tkachuk körbevitték a pályán a mezt a végső dudaszó után.



A család is részese volt az olimpiai ünneplésnek

A győzelem után a válogatott gondoskodott arról, hogy Gaudreau családja is bekapcsolódjon az ünneplésbe. Johnny három gyermeke közül kettőt – a 2. évét pont aznap betöltő ifjabb Johnnyt és a 3 éves Noát – behívták a pályára a hivatalos csapatfotóhoz, ahol apjuk mezét tartották mellettük. A lelátóról özvegye, Meredith, valamint szülei, Guy és Jane tanúi voltak ennek a tisztelgésnek, amelyben összefonódott a sportdiadal és a mély személyes veszteség.

„Őszintén szólva végig éreztem [Johnny jelenlétét] a torna alatt” – nyilatkozta Werenski, Gaudreau columbusi csapattársa a New York Times sportrovatának, a The Athleticnek. „Éreztem, hogy itt van. Ugyanezt éreztem Columbusban, a tavalyi világbajnokságon, és most itt az olimpián is. Úgy érzem, figyelemmel követ minket, és vigyáz ránk.”

„Johnnak is itt kellett volna lennie” – folytatta. „És látni a családját, ahogy támogatnak minket, és látni a gyerekeit, ahogy kivittük őket a jégre… Arról beszéltünk, hogy érte játszunk, hogy büszke lehessen ránk, és szerintem ez sikerült.”





A nyitóképen: Az olimpiai bajnok amerikai férfi jégkorong-válogatott, köztük Dylan Larkin és Zach Werenski Johnny Gaudreau gyermekeivel, Noa Harper és Johnny Edward Gaudreau-val ünnepelnek, miután a 2026-os milánói téli játékokon 2–1-re legyőzték Kanadát a hosszabbításban (Federico Manoni/AFP); a portréfotó forrása: mark6mauno/Wikimedia Commons

