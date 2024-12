Az ötödik evangélium – Bemutatták Szombathelyen Székely János püspök új könyvét

A könyvbemutató estet a Boldog Brenner János Kollégium diákja, Hargitai Réka fuvolajátéka nyitotta meg, majd Maurer Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket.

Székely János püspök felidézte a kötet megírásának körülményeit. Mint mondta, élete nagy kegyelme volt, hogy három és fél éven át a Szentföldön, Betlehem mellett tanulhatott. Már kisgyermek korában érdeklődött a terület iránt, rajzolgatta Jeruzsálem térképét, az Olajfák hegyét. Azon gondolkodott, hogyha sikerülne Rómába, vagy Jeruzsálembe eljutnia, akkor hová menne inkább. A lelke mélyén pedig azt érezte, az igazi azért Jeruzsálem lenne.

Elmondta: utazása a Szentföldre a Szombathelyi Egyházmegyéhez is köthető, ugyanis Gyürki László atya segítette abban, hogy ott tanulhasson. László atyának ugyanis volt egy nagyon jó lengyel barátja, Andrzej Strus atya, aki a betlehemi szalézi egyetemnek lett a rektora. Lehetőség adódott, hogy négy lengyel kispap kint tanuljon az egyetemen. Ezt Gyürki atya is meghallotta, és mivel „lengyel, magyar két jó barát)”, megkérte Andrzej atyát, hogy a négyből egy kispap magyar lehessen. Így Székely János is elutazhatott a Szentföldre. Mindez 1987-ben történt.

Az első hetek Jeruzsálemben nyelvtanulással teltek. Mintha 10 centiméterrel a föld fölött lebegne – érezte az evangélium számtalan helyszínének szent helyein Székely János, aki nagyon sok időt töltött Betlehemben is. Visszaemlékezett: minden csütörtök szabadnap volt, olyankor gyalog járták a környéket. Megesett, hogy a Holt-tengerig is elgyalogoltak. Visszaérve általában a betlehemi Születés-bazilikához mentek, ahol néhány órát térdelve, imádkozva töltöttek a Születés-barlangban.

A püspök több személyes élményét is megosztotta a hallgatósággal.

Az egyik alkalommal Galileában járva kidurrant a biciklije kereke. Egy kibuc volt a közelben, ott kért segítséget, ügyetlen angolsággal. Az idős hölgy válasza ez volt: „Miért nem kérdezi magyarul?” Kiderült, hogy Kárpátalján született. Ruszin anyanyelvű, de magyarul jó beszélő zsidó hölgy volt. Férjével együtt meghívták Székely Jánost, hogy töltse náluk az éjszakát. A beszélgetés során aztán az is kiderült az idős hölgyről, hogy 1956-os hős, aki eredetileg a szovjet katonaság kötelékében volt akkor Budapesten, azonban átállt a forradalom oldalára; egy alkalommal a Széna téren egy sebesülteket szállító konvojt fedezett, sokukat megmentve. Az esti beszélgetés során az is kiderült, hogy szintén zsidó férjével együtt az önálló Palesztin állam azonnali létrehozása mellett állnak ki. Ez az egyetlen este számos előítéletet leomlasztott benne – vallotta be Székely János.

Az ötödik evangélium című szentföldi útikalauzt Juhász Gergely főiskola docens ismertette. Ismertette, hogy a könyv címe egy Szent Jeromosnak, vagy ritkábban Jeruzsálemi Szent Cirillnek tulajdonított mondásra utal:

Öt evangélium rögzíti Jézus életét, négyet megtalálsz a könyvekben, és egyet azon a földön, amelyet szentnek hívnak. Olvasd el az ötödik evangéliumot, és a négy világa megnyílik előtted!”

Ennek megfelelően a könyv elsődleges célja, hogy olvasója hívő zarándokként járja be a Szentföldet, és hogy aki kézbe veszi, Isten igéjének értőbb olvasója lehessen – mondta Juhász Gergely.

A könyvbemutató a Brenner Kollégium diákjai, Pál Julianna és Illés Barnabás duettjével zárult.

Székely János Az ötödik evangélium című könyve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8., nyitvatartás hétfőtől péntekig 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

