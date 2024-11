Beavatkozást sürget Ferenc pápa a vatikáni nyugdíjrendszerbe

Nem lehet tovább halogatni a sürgős szerkezeti beavatkozásokat a vatikáni nyugdíjalapba ahhoz, hogy biztosítható legyen a fenntarthatóság és a jövő generációk nyugdíja, a mostani rendszer ugyanis erősen deficites, így erre jelenleg már középtávon sem képes.

A pápa levelében arra kérte a bíborosokat, működjenek együtt a gazdasági reform határozottabb megvalósításában, melynek célja a zéró deficit. A kérdés már a legutóbbi konklávét megelőző általános ülésnek is egyik fő témája volt. A Szentatya még 2015-ben az alapszabály teljes átvizsgálását írta elő, idén márciusban pedig motu proprio rendelkezésével módosította annak működési szabályzatát. Most újabb erőfeszítést és némi áldozatot is kért a nyugdíjfolyósítási rendszer átszervezéséhez.

Ferenc pápa a fentiek mellett egy másik, november 19-én kelt levélben azon döntését is bejelentette, mely szerint kinevezi Kevin Farrell bíborost, a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma prefektusát, bíboros kamarást, a Bizalmas Anyagokkal Foglalkozó Bizottság és a Befektetési Bizottmány elnökét a Nyugdíjalap egyszemélyes igazgatójává. Ez lényeges lépés ahhoz, hogy válaszok születhessenek mindazokra a kihívásokra, amelyekkel a vatikáni nyugdíjellátási rendszernek a jövőben szembe kell néznie – indokolta döntését a pápa.

Levelében Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy a jelenlegi időszakot súlyos és összetett problémák terhelik, amelyek félő, hogy súlyosbodnak, ha nem kezelik őket azonnal. Sürgős beavatkozásokra van tehát szükség, amelyek nem könnyű kérdéseket érintenek. Nagyfokú érzékenységet, nagylelkűséget és készséges áldozathozatalt vár ehhez a Szentatya minden érintett részéről.

Korábban is vizsgálták már ezt a témakört, igyekezve méltányos nyugdíjellátási modellt kidolgozni a Szentszék és a Vatikán Állam szolgálatában állók számára, valamint teljesíteni azt az erkölcsi kötelességet is, hogy méltó kifizetést biztosítsanak az erre jogosultaknak a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokhoz igazodva. A különböző tanulmányokból kitűnt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer a rendelkezésre álló összeget tekintve jelentős deficitet mutat, de független szakértők által végzett további vizsgálatok is rámutattak a nyugdíjalap súlyos jövőbeni egyensúlyhiányára, amely beavatkozás hiányában csak növekedni fog.

Tehát megállapítható, hogy a jelenlegi rendszer nem képes biztosítani a nyugdíjfolyósítási kötelezettség teljesítését a jövő nemzedékek számára.

Ferenc pápa ezért mihamarabbi strukturális intézkedéseket sürget: az egész szervezet korlátozott erőforrásait figyelembe véve a nyugdíjalap fenntarthatóságának biztosításához ezt nem lehet tovább halogatni. Sürgetően fontos biztosítani a mostani és jövőbeli nyugdíjasok ellátását, a különböző generációk közötti igazságosság és egyenlőség távlatában – szögezte le.

Ferenc pápa értékeli a kényes kérdésben eddig tett erőfeszítéseket, de eljött az idő, hogy a folyamat új szakaszba lépjen az egész közösség stabilitása és jóléte érdekében. Azonnali és egységes látásmódra van szükség, hogy a kellő intézkedéseket mielőbb megvalósítsák – szögezte le levele végén a pápa, majd fokozott együttműködést kért ennek az új és megkerülhetetlen változásnak az elősegítésében.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír