Befalazták a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját is

A rövid bevezető imában a bíboros azokért a zarándokokért imádkozott, akik a szentév során átlépték a szent kaput, hogy megőrizzék Szent Pál lángoló hitét, a reményt, amely meg nem csal, és az örökké tartó szeretetet.

A Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának mesteremberei gondoskodtak a bazilikán belül a téglafal felépítéséről, amellyel lezárták a szentkaput.

A hagyomány szerint a fal belsejébe elhelyeztek egy erre az alkalomra készített bronzládikát, amelyre Ferenc pápa – a 2025-ös rendes szentév megnyitója – és XIV. Leó pápa – a szentév lezárója – címerét vésték. A ládikába ezután egy fémdobozt tettek, benne a Szent Pál-bazilika szent kapujának megnyitását és bezárását igazoló pergamennel, amelyet több jelenlévő is aláírt; továbbá egy arany- és egy ezüstérmét XIV. Leó pápaságának első évéből; egy ezüstérmét Ferenc pápa pápaságának utolsó évéből; tíz bronzérmét a legutóbbi szentév, az irgalmasság 2016-os jubileuma és 2025 között eltelt tíz év emlékére; egy bronzérmét a 2025-ös sede vacante emlékére; valamint a bazilika ezüst emlékérméjét. A ládikába egy kis zsákocskában elhelyezték a szentkapu kulcsát is.

A bronzládikát végül egy ólomládába helyezték, amelyet leforrasztottak és lepecsételtek. Ezután James Michael Harvey bíboros és Diego Giovanni Ravelli érsek két téglát helyezett el a falban, majd a mesteremberek befejezték a falazást. A nyílást végül egy keresztet ábrázoló márványlappal fedték le.

A szertartás a Miatyánk imájával és az áldással zárult.

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír