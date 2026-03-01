Beiktattatták hivatalába Keczkó Pált, az Északi Evangélikus Egyházkerület új püspökét

Az új püspököt Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-​püspöke, Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke és Fabiny Tamás – Keczkó Pál elődje, az egyházkerület február elején nyugalomba vonult vezetője – iktatta be, a liturgiában a határon túli magyar evangélikus közösségek és a külföldi testvéregyházak képviselői is közreműködtek. Az istentiszteletet közgyűlés és fogadás követte.

Keczkó Pált az Északi Evangélikus Egyházkerület egyházközségei 2025 decemberében választották Fabiny Tamás utódjául. Az új püspök 1977-ben született; korábban püspökhelyettesként, a Budai Egyházmegye espereseként, valamint a budahegyvidéki gyülekezet lelkészeként szolgált. Nős, három gyermek édesapja.



Isteni GPS a biztos cél felé

Szemerei János elnök-​püspök igehirdetésében felidézte a beiktatandó püspök névrokonának, tarzuszi Pálnak a történetét, aki a feltámadott Jézussal való találkozása révén vált a kegyelem hirdetőjévé és legfáradhatatlanabb apostolává. Szólt arról is, hogy a tájékozódáshoz szükségünk van biztos pontokra: ahogyan a GPS-​navigáció mindig a helyes cél felé próbál vezetni minket, úgy a kegyelmes és hűséges Isten is. Keczkó Pálhoz fordulva hangsúlyozta: „…utadon a téged eddig is hordozó Úr is kísér, akinek minden útja kegyelem és hűség. Jézus Krisztusban nemcsak utat készített, hanem maga lett az úttá. Ő kegyelmesen tanácsol, hűségesen hordoz, és az új szolgálatodban is a biztos cél felé vezet.”



Elég Isten kegyelme

Keczkó Pál igehirdetése alapigéjét (2Kor 12,9) és székfoglaló beszéde mottóját (Ef 4,1–3) is Pál apostol leveleiből választotta. Prédikációjában rámutatott: a földi, világi hatalom diadalmaskodása sokszor csak látszólagos, ahogyan a Golgotán is megmutatkozott. A keresztre feszítésben, Jézus önfeláldozásában Isten kegyelmének mérhetetlen hatalmára csodálkozhatunk rá, amely nem mások ellenében, hanem másokért cselekszik. Krisztus ereje nem elválaszt vagy legyőz, hanem összekapcsol minket Istennel és egymással; emberi életeket változtat meg, közösségek gyógyulását eredményezi, valódi békességet teremt. Harc helyett mi is választhatjuk az együttműködést, versengés helyett a kooperációt. A legfontosabb az, hogy Krisztus erejét állítsuk a középpontba. Elég, ha Isten kegyelmére támaszkodunk, mert az ő ereje erőtlenség által ér célhoz – biztatott az új püspök.



Krisztus örömhíre mindenkinek

Püspöki székfoglaló beszédében Keczkó Pál a lelki fundamentumokhoz való visszatérés fontosságát hangsúlyozta, és hangot adott bizodalmának, hogy a világnak ma is nagy szüksége van a vigasztaló és reménységet ébresztő evangéliumra, a Krisztusról szóló örömhírre.

Kiemelte: az evangélikus gyülekezetek és közösségek felbecsülhetetlen értékűek, mert élő hálózatuk „nem csupán lelki otthon, hanem a reménység, a szolidaritás és a mentális megerősödés nélkülözhetetlen tere is”. Ennek a hálózatnak az erősítését, a bennük rejlő konkrét távlatok feltárását elsőrendű feladatának tartja. Támogatni kívánja azokat a kezdeményezéseket, „amelyekben közösségi létünk, együvé tartozásunk és a Krisztusban kapott egység ajándéka kézzelfoghatóvá válik”.

Beszéde végén emlékeztetett: „Mi, evangélikusok a nevünkben hordozzuk a megváltás örömhírét. Bárcsak ez a derű, ez a bizakodó lelkiség határozná meg az életünket, az ünnepeinket – de a hétköznapjainkat is: az a bátorság, mely Jézus azon ígéretén alapul, hogy velünk van minden napon a világ végeztéig. Hiszem, hogy Pál [apostol] szavain keresztül a mindenható Isten minket is emlékeztet, minket is kér, szívünkre helyezve evangélikus felekezetünk jövőjét: »…igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.«”

