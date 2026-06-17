Bemutatták a Máltai Szeretetszolgálat ágazati szakmai stratégiáit

Hazai – 2026. június 17., szerda | 9:01
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre június 11-én Budapesten, a Batthyány téri központban.

Szabadhegӱ Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője.

A fogyatékossággal élők gondozásának stratégiáját Koncz Kinga Hédy módszertani szakember, az idősügyi területet Ráczné Németh Teodóra regionális szakmai vezető, a hajléktalanügyi részleteket pedig Takács Péter regionális szakmai vezető ismertette.

A szociális területek után az egészségügyi ágazat stratégiáját Nagy Ferenc, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szakmai vezetője; a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kiss Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#Magyar Máltai Szeretetszolgálat

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