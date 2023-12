Bemutatták a Székesfehérvári Egyházmegye különleges sörpárlatát

Spányi Antal püspök, Róth Péter alpolgármester, Vértes Tibor, az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezetője és Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója ismertette és méltatta a söröket és az új terméket.

Ezeknek a termékeknek az a céljuk, hogy az embereket új módon szólítsuk meg, és azokkal is tudjunk kapcsolatot teremteni, akiket nem a templomokban érünk el – mondta Spányi Antal megyéspüspök. – A sörözés mindig vidám és békés társasági, közösségi tevékenység. A sörök fogyasztásakor az a célunk, hogy a szentek példája és városunk történelme is szóba kerüljön. Ha ezt elértük, akkor a sörök teljesítették küldetésüket – fogalmazott a főpásztor. Majd Róth Péter alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a környéken egyre több kis- és középvállalkozás foglalkozik kézműves termékek előállításával.

Vértes Tibor, az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezetője mutatta be a sörpárlatot, amely magában hordozza a Prépost barna sör illatát, aromáját. A különleges minőségű párlat előállítása során a szakemberek arra törekedtek, hogy a legkorszerűbb lepárlási technológia felhasználásával megőrizzék az alapanyagul szolgáló, nemzetközi mércével mérve is különleges minőségű sör egyedi ízvilágát.

A Prépost párlat igazi újdonság, és exkluzivitását az is jelzi, hogy összesen 243 üveg készült belőle – tudtuk meg Smohay Andrástól, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójától. Mint elmondta, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 2015-ben magyar szentekről – Szent Imréről és Szent Gellértről –, valamint Székesfehérvár történelmében fontos szerepet játszó papi méltóságról, a Szent Koronát őrző prépostról nevezett söröket készíttetett. A sörök létrehozásában főként lelkipásztori, és nem üzleti szempontok vezérelték a püspököt.

A Szent Imréről nevezett bajor hefeweizen típusú, szűretlen világos búzasör illatában és ízében a citrusos jegyek mellett a búzamaláta karaktere is megjelenik. A Szent Gellért nevét viselő kontinentális pilsner típusú, alsó erjesztésű világos sör gazdag, malátás ízvilágát a komló enyhe keserűsége teszi teljessé. A Prépost porter felső erjesztésű barna sör illatában és ízében pörkölt kávés, étcsokoládés, aszalt gyümölcsös jelleg uralkodik. A világ élvonalába tartozó sörök versenyén, a Barcelona Beer Challenge 2017 megmérettetésen kiváló eredményt értek el a Székesfehérvári Püspök Sörei. A Prépost porter ezüstérmet nyert English Porter kategóriában, a Szent Imre búzasör bronzérmet nyert Weissbier kategóriában. A Barcelona Beer Challenge 2017 sörversenyre 25 országból 203 főzde több mint 800 sört nevezett be. A megmérettetésre Európán kívül az USA-ból, Kanadából és Kolumbiából is érkeztek sörök, köztük híres, több évtizedes, sőt évszázados tapasztalattal rendelkező amerikai és európai sörfőzdék termékei.

Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy idén a teljes termékpaletta az egyházmegye területén készült, a söröket Németh Antal sörfőző mester receptje alapján a kápolnásnyéki Belatiny Sörmanufaktúra Kft. gyártja, a párlatot pedig az Agárdi Pálinkafőzde.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír