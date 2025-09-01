Bódi Mária Magdi tulajdonságainak jelképei a boldoggá avatás napján kisorsolandó kerékpárok

Hazai – 2025. szeptember 1., hétfő | 15:45
Szeptember 6-án elérkezünk a történelmi pillanathoz: Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásához. A szertartás után, 14 órakor nyolc kerékpárt sorsolnak ki a jelenlévők között.

Ezek a kerékpárok nem csupán ajándékok – mindegyik Magdi egy-egy tulajdonságát hordozza, amelyeket a lelki készület során is végigkísérhettünk:

természetszeretet – a jelenlét és szemlélődés titka

céltudatosság – az örök ünnep reménye

hit – erőforrás a mindennapokban

szeretet és kreativitás – a szolgáló szeretet útja

öröm – a szív derűje és hálája

bátorság – hűség a döntéseinkhez

tisztaság – Krisztusnak szentelt szív

vértanúság – a hit végső tanúságtétele

Ahogyan Magdi kerékpárja a szolgálat, az állhatatosság és az evangélium hirdetésének jelképe volt, úgy hív bennünket is, hogy induljunk útra testben és lélekben – továbbadva a hitet, a szeretetet és a bátorságot, amit élete példaként mutat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

