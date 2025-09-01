Bódi Mária Magdi tulajdonságainak jelképei a boldoggá avatás napján kisorsolandó kerékpárok

Ezek a kerékpárok nem csupán ajándékok – mindegyik Magdi egy-egy tulajdonságát hordozza, amelyeket a lelki készület során is végigkísérhettünk:
természetszeretet – a jelenlét és szemlélődés titka
céltudatosság – az örök ünnep reménye
hit – erőforrás a mindennapokban
szeretet és kreativitás – a szolgáló szeretet útja
öröm – a szív derűje és hálája
bátorság – hűség a döntéseinkhez
tisztaság – Krisztusnak szentelt szív
vértanúság – a hit végső tanúságtétele
Ahogyan Magdi kerékpárja a szolgálat, az állhatatosság és az evangélium hirdetésének jelképe volt, úgy hív bennünket is, hogy induljunk útra testben és lélekben – továbbadva a hitet, a szeretetet és a bátorságot, amit élete példaként mutat.
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
