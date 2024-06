Bölcsődével bővült a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény

Az ünnepélyes megáldáson részt vettek a püspöki hivatal munkatársai, a város katolikus közösségét és az intézményt képviselő lelkipásztorok, az intézményben szolgáló orsolyita nővérek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési és szociális intézményeinek vezetői, a bölcsődefejlesztést megvalósító szakemberek, az óvoda és a bölcsőde dolgozói, a műsorukkal fellépő gyermekek, valamint szüleik. Az eseményen jelen volt Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is.

Az ünnepre egybegyűlteket Kaszásné Tóth Judit, az intézmény vezetője köszöntötte.

Az igazgatónő elmondta, hogy az óvoda intézményegység épületében – csoportszobák átalakításával – 1,5 gondozási egység bölcsőde átadására és megszentelésére kerül sor. A beruházás a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával, valamint a Széchenyi Terv Plusz program keretében a magyar kormány és az Európai Unió, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközfinanszírozó Alap támogatásával valósult meg.

A fejlesztés célja egy családbarát intézmény megvalósítása, amely hozzájárul a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. Ugyanakkor megtörtént az épület energiahatékony, környezettudatos működtetéséhez szükséges beruházás is – hangzott el az átadóünnepségen.

„A gyermekek az Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom” (Zsolt 127,3) – idézett a Zsoltárok könyvéből az igazgatónő, majd elmondta, hogy

megkezdődött a bölcsődés kisgyermekek beszoktatása, akik napról napra növekednek, fejlődnek, Isten tenyerén léteznek, és visszatanítják gondozóiknak az időtlenség varázsát.

„Nincs annál fontosabb, mint amit itt és most teszünk. Amikor a csoportszobába lépek, a család ölelő karjának meghosszabbítását tapasztalom. Ahogyan a gyermekek természetszerűen a legbensőbb ősbizalommal függenek szüleiken, fokról fokra alakul a kisgyermek és gondozója közötti kötődés is.

A gyermekek az életkoruknak megfelelő őszinteséggel, egyszerűséggel és nyíltsággal reagálnak, ami lehetővé teszi, hogy közvetítők legyenek az emberek között, s élő kapcsolatban legyenek Istennel.

Ilyenkor új értelmet nyer bennem a tanítás: »Szeresd a gyermekeket, akik az angyalok, az ég üzenetét közvetítik«” – fogalmazott köszöntőbeszédében Kaszásné Tóth Judit.

Seszták Miklós országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki az egyházmegyének a bölcsődefejlesztő munkájáért; Isten áldását kérte az ott dolgozó nevelőkre, a gyermekekre és a szülőkre.

Ha a bölcsődéből, óvodából nem is maradnak meg konkrét élmények és emlékek, a légkör, a hangulat hatása kitörölhetetlen – mondta a politikus. – Az egyházi fenntartású intézményekben nemcsak csupasz falakkal, eszközökkel, berendezésekkel találkozunk, hanem Isten jelenlétével is. Erre utal az üzenet: „A világon nincs két egyforma gyermek, de mindegyiknek a mosolya ugyanolyan. Tegyük ezt mi is, felnőttek, mosolyogjunk egymásra! – kérte a jelenlévőket Seszták Miklós.

Sok csodának vagyunk a tanúi ezen a mai napon is – mondta Palánki Ferenc megyéspüspök. A megáldás szertartása előtt elhangzott gondolataival szintén

a gyermekekre irányította a figyelmet mint megannyi csodára, akik tanítanak bennünket.

A főpásztor utalt június 6-ra, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye székesegyházának felszentelési ünnepére, amelyhez hasonlóan a bölcsődében, óvodában is van tanítószék: oda ül le a gyermek, és tanítja a felnőttet – fogalmazott Palánki Ferenc püspök.

A mosoly, az ölelés, a szeretetgesztus mindennap Isten jelenlétét mutatja meg az életünkben – fogalmazott a megyéspüspök. – Sokan Isten nélkül keresik a boldogságot. „Mi, akik hívőknek tartjuk magunkat, tudjuk, hogy csak Istennél van az igazi boldogság.

Mivel behívjuk ebbe az intézménybe a Jóistent, így ide is beköltözik a boldogság.

Egy-egy mosoly, óvó, gondoskodó mozdulat a Jóisten szolgálatát, dicsőítését mutatja.

Ez az igazi boldogság, hiszen ahol Isten dicsősége van, ott van a mennyország.”

A beruházás tervezőmunkálatait Kulcsár Attila Ybl-díjas építész, az óvodaépület tervezője végezte. A kivitelező cég a Vespertinus Kft. volt, a műszaki ellenőr pedig Ágoston László építész.

Az óvoda-bölcsőde intézményegység vezetője Dudásné Popovics Angéla.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír