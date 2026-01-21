Boldog Bódi Mária Magdolna-portrét és hálanaplót helyeztek el a Veszprémi Főegyházmegye templomaiban

Boldog Bódi Mária Magdolna képe nem pusztán emlékeztet egy fiatal vértanú életpéldájára. A hívek Magdi mosolyában Krisztus arcának szelídségével találkozhatnak – azzal a szeretettel, amely nem vonul el a szenvedés elől, hanem jelen van benne, és átalakítja azt.

A kép így válik csendes tanúságtétellé arról, hogy a szentség nem rendkívüli élethelyzetek kiváltsága, hanem a mindennapokban megélt hűség gyümölcse.

A képek mellé kihelyezett hálanaplók lelki küldetést hordoznak.

Ezek a füzetek arra hívják a híveket, hogy ne csak kérjenek, hanem észrevegyék és megfogalmazzák mindazt a jót, amit Istentől kapnak, és amelyet Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárásához kapcsolnak.

A leírtak egymást erősítő tanúságtételekké válnak: megmutatják, hogy Isten ma is cselekszik, meghallgat, vezet és gyógyít.

A hálanapló egyben közösségi emlékezet is. Ahogyan Magdi maga is naplót vezetett, úgy most a főegyházmegye közösségei együtt őrzik meg a kegyelmi tapasztalatokat. Ezek a bejegyzésekben foglaltak nem maradnak elszigetelt, személyes élmények: a szentek közösségében összekapcsolják a híveket egymással, és megerősítenek a hit útján.

A hálanaplók lelkipásztori jelentősége túlmutat a jelenen. Az Egyház hagyománya szerint a boldoggá avatás a szentté avatás felé vezető út egyik fontos állomása.

A rögzített imameghallgatások és kegyelmi tapasztalatok a későbbiekben a szenttéavatási eljárás során is szolgálhatják az Egyházat, miközben már most segítik a híveket abban, hogy tudatosan figyeljenek Isten működésére saját életükben.

Boldog Bódi Mária Magdolna képe és a hálanaplók nem kötelezettséget, hanem meghívást jelentenek: meghívást a hála lelkületére, a tanúságtétel bátorságára és a szentség vágyának ébren tartására. Arra hívnak, hogy ne engedjük el egymás kezét, hanem a szentek példáját követve, egymást erősítve haladjunk tovább Krisztus útján.

Ez a közös lelki kezdeményezés arra emlékeztet, hogy a szentek örökösei vagyunk, és a szentségre való meghívás ma is élő valóság a főegyházmegyében.

A különböző helyszíneken készült további képek ITT láthatók.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír