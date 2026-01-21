Boldog Bódi Mária Magdolna-portrét és hálanaplót helyeztek el a Veszprémi Főegyházmegye templomaiban

2026. január 21.
Január 18-án a Veszprémi Főegyházmegye minden templomában elhelyezték Boldog Bódi Mária Magdolna hivatalos portréját és egy hálanaplót, amely a hívek személyes imádságainak, kéréseinek és hálaadásainak ad teret. Ez az egységes kezdeményezés nem csupán egy gesztus, hanem mély lelki tartalommal bíró meghívás az egész főegyházmegye számára.

Boldog Bódi Mária Magdolna képe nem pusztán emlékeztet egy fiatal vértanú életpéldájára. A hívek Magdi mosolyában Krisztus arcának szelídségével találkozhatnak – azzal a szeretettel, amely nem vonul el a szenvedés elől, hanem jelen van benne, és átalakítja azt.

A kép így válik csendes tanúságtétellé arról, hogy a szentség nem rendkívüli élethelyzetek kiváltsága, hanem a mindennapokban megélt hűség gyümölcse.

A képek mellé kihelyezett hálanaplók lelki küldetést hordoznak.

Ezek a füzetek arra hívják a híveket, hogy ne csak kérjenek, hanem észrevegyék és megfogalmazzák mindazt a jót, amit Istentől kapnak, és amelyet Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárásához kapcsolnak.

A leírtak egymást erősítő tanúságtételekké válnak: megmutatják, hogy Isten ma is cselekszik, meghallgat, vezet és gyógyít.

A hálanapló egyben közösségi emlékezet is. Ahogyan Magdi maga is naplót vezetett, úgy most a főegyházmegye közösségei együtt őrzik meg a kegyelmi tapasztalatokat. Ezek a bejegyzésekben foglaltak nem maradnak elszigetelt, személyes élmények: a szentek közösségében összekapcsolják a híveket egymással, és megerősítenek a hit útján.

A hálanaplók lelkipásztori jelentősége túlmutat a jelenen. Az Egyház hagyománya szerint a boldoggá avatás a szentté avatás felé vezető út egyik fontos állomása.

A rögzített imameghallgatások és kegyelmi tapasztalatok a későbbiekben a szenttéavatási eljárás során is szolgálhatják az Egyházat, miközben már most segítik a híveket abban, hogy tudatosan figyeljenek Isten működésére saját életükben.

Boldog Bódi Mária Magdolna képe és a hálanaplók nem kötelezettséget, hanem meghívást jelentenek: meghívást a hála lelkületére, a tanúságtétel bátorságára és a szentség vágyának ébren tartására. Arra hívnak, hogy ne engedjük el egymás kezét, hanem a szentek példáját követve, egymást erősítve haladjunk tovább Krisztus útján.

Ez a közös lelki kezdeményezés arra emlékeztet, hogy a szentek örökösei vagyunk, és a szentségre való meghívás ma is élő valóság a főegyházmegyében.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

