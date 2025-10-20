Boldog Bódi Mária Magdolnáról szól az olasz VELAR kiadó legújabb kiadványa

A VELAR-sorozat jellegzetessége, hogy tömör, közérthető formában, gazdag képi anyaggal mutatja be a szentek és boldogok életét. A Bódi Mária Magdolnáról készült füzetben életének helyszínein – Litéren, Balatonfűzfőn, valamint a Balaton-felvidék falvain – is végig vezet a szerző, ahol Magdi élt, dolgozott, imádkozott és tanúságot tett hitével.

A kiadványból megismerhetjük gyermekéveinek derűjét, kamaszkorának lelki útkeresését, a munkásélet mindennapjait, valamint azt az áldozatos tisztasági fogadalmat, amely végül életének is irányt adott. A füzet egyszerűen, mégis megrendítően mesél arról, hogyan maradt hű Magdi Jézushoz a legnehezebb pillanatokban is – egészen a vértanúságig.

A kötet végén a boldoggá avatás történetéről is olvashatunk: hogyan indította el Mindszenty József, egykori veszprémi püspök több mint nyolcvan évvel ezelőtt azt a folyamatot, amely hosszú évek kitartó munkájával, a hívek imádságával és a Szentszék döntésével 2025. szeptember 6-án teljesedett be.

A VELAR kiadványa méltó emléket állít annak a fiatal nőnek, aki a hétköznapi munka, az imádság és az önfeláldozás egyszerű útján vált az istenszeretet és a tisztaság vértanújává. A füzet nemcsak olvasnivaló, hanem lelki útravaló is mindazoknak, akik Magdi példáját követve szeretnének tiszta szívvel és bátor hittel élni.

A kötet magyarul és olasz nyelven is olvasható.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

