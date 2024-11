Székely János püspök megáldotta az új Brenner János-oltárt Szentgotthárdon

A szentmise elején Déri Péter köszöntötte a jelenlévőket a Brenner-imaest napján. Elmondta, milyen fontosnak tartották, hogy Szentgotthárdon a „Barokk templomban” is legyen Brenner János-oltár, hogy minél többen megismerjék a boldogot. Tudták, óriási erőforrás lenne a templomnak, ha itt is lenne ereklye, amit a főpásztortól meg is kaptak.

Déri Péter plébános köszöntőjét ITT meghallgathatják.

Székely János a nyolc boldogság evangéliumáról beszélt, mert ez volt Brenner János atya egyik legkedvesebb evangéliumi része. A gyerekeknek is sokat beszélt Isten szeretetéről. János atya tudta, hogy Isten szeretetének ára van, mindent oda kell érte adni. Azt írta lelki naplójába is: „csordultig van a szívem Isten szeretetével”. Jussunk el Isten szeretetének trónusáig. Szeretet és szenvedés, boldogság, szeretetben való élet és szenvedés elválaszthatatlanok. Szeretni azt is jelenti, sebezhetővé teszem magamat, odaadom az életemet. Szeretet és áldozat elválaszthatatlanok.

Brenner János egy szeretetben elégő pap.

Székely János püspök szentbeszéde ITT visszahallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír