Bruck Edith: A mai szétvált világban még fontosabb az emlékezés

Bruck Edith a premier előtt az MTI-nek úgy nyilatkozott, az emlékezés „mindig nagyon fontos: tegnap is az volt, ma is az, és holnap is az lesz, ezért folytatom a tanúságtételt”. Hozzátette, évtizedek óta járja az iskolákat, a pandémia alatt interneten tette ugyanezt, mivel a fiataloknak tudniuk kell, mi és hogyan történt. „Azért, hogy soha többé és egyetlen néppel se ismétlődjék meg. Az antiszemitizmus, rasszizmus, kirekesztés ma is aktuális” – hangoztatta.

Úgy vélte, a fiatalok egyrészt rosszul tanulják a történelmet, másrészt elveszítették a kapcsolatot az idősebb generációkkal. „Nem beszélnek, és nem hallgatják meg szüleiket és nagyszüleiket, az időseknek nincsen hangjuk, nem számítanak. Elveszett az a hagyomány, hogy a fiatalabbak megkérték a nagyapát, mesélje el, hogy volt, mi történt” – mondta Bruck Edith, aki a legnagyobb problémát abban látja, hogy az emlékezés, a tanúságtétel megszűnt a családokon belül. „Szétvált a világ a családokon belül és kívül, a kommunikáció világában nincsen kommunikáció.”

A Ferenc pápával ápolt szoros kapcsolatáról elmondta, hogy az egyházfő tavalyelőtti budapesti látogatása előtt Radnóti, Ady és József Attila általa olaszra fordított verseit olvasta fel neki. „Biztos vagyok benne, hogy az idén tervezett magyarországi látogatása előtt is beszélni fogok vele” – tette hozzá.

Az este során felolvasták Ferenc pápa levelét, melyben azt írta, Bruck Edith szenvedése ellenére az élet szépségét, a méltóságot, a testvériséget, a vallások közötti párbeszédet hirdeti.

Az Edith című hatvanperces dokumentumfilm az Olaszországi Zsidó Közösségek Uniója (UCEI), a római székhelyű Soá Múzeum Alapítvány, valamint a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium támogatásával valósult meg a római polgármesteri hivatal és az olasz főváros magyar intézete, a Collegium Hungaricum együttműködésével.

A vetítésen részt vett Kovács Ádám Zoltán magyar nagykövet, Viktor Elbling német nagykövet, az izraeli nagykövetség, a Vatikán, Róma városának képviselői, az olasz államfő tanácsosa, Lucia Borgonzoni szenátor, kulturális államtitkár, Massimo Finzi, a római zsidó közösség emlékezetbizottságának felelőse, valamint az olasz politikai és kulturális élet más képviselői.

A film egy korábbi magyar dokumentumfilm kockáival kezdődik, melyet a rendező, B. Révész László 1982-ben A látogatás címmel forgatott. Ebben Bruck Edith visszalátogatott gyerekkora helyszínére, Tiszakarádra, ahonnan családjával együtt elhurcolták. Tizenhárom évesen került Auschwitz-Birkenauba és más táborokba, amit csak ő és egy testvére élt túl.

Az új dokumentumfilm Bruck Edith egész életét végigköveti az Izraelben töltött évektől az 1954-es Olaszországba költözéséig. Bemutatja házasságát Nelo Risi olasz rendezővel, irodalmi és filmes munkásságát, valamint kötődését Rómához, melyre hazájaként tekint.

Bruck Edith József Attila, Radnóti Miklós és Illyés Gyula műveit fordította olaszra. A holokausztot felidéző Elveszett kenyér című műve, mely 2021-ben Premio Viareggio olasz irodalmi díjat nyert, 2022-ben jelent meg magyarul.

Bruck Edith holokauszttúlélőként és értelmiségiként is ismert Olaszországban: 2021 januárjában beszélt az életéről a szentszéki napilapban, a L'Osservatore Romanóban, majd Ferenc pápa felkereste őt római otthonában. Akkor az egyházfő köszönetet mondott Edithnek a nácizmus alatt történtek tanúsításáért, és bocsánatot kért tőle az emberiség nevében. Tavaly szintén az emlékezés napja alkalmából találkoztak a pápa vatikáni lakhelyeként ismert Szent Márta-házban.

Az Edith című dokumentumfilmet szerda este a La7 olasz televízió vetíti le.

