Csak szentül érdemes és szabad őt követni – Beöltözés, avatás és admisszió a győri székesegyházban

Az ünnepi eseményen jelen voltak a szeminárium elöljárói: Reisner Ferenc rektor, Végerbauer Richárd prefektus és Császár István spirituális; többen a kispapok plébánosai és lelkivezetői közül, valamint a jelöltek szülei, testvérei és barátai.

Az isteni szolgálatra való törekvés jeleként magára öltötte a reverendát Szalay Márton László (Győri Egyházmegye); Szanyi Norbert (Pécsi Egyházmegye) lektorrá és akolitussá vált; akolitusként folytatja szolgálatát Marton Balázs (Szombathelyi Egyházmegye) és Szantner Tamás (Kaposvári Egyházmegye).

Az ötödéves Fábián András Barna (Szombathelyi Egyházmegye), Urbán István Alex (Nyitrai Egyházmegye) és Vida Attila (Kaposvári Egyházmegye) pedig admisszióban részesült, ezáltal jelöltté vált a diakónussá és áldozópappá szentelésre. Ők a jelöltség vállalásával kinyilvánították, hogy az egyházi rendben Isten és népe szolgálatára kívánják magukat elkötelezni.

Veres András püspök homíliájában az elhangzott evangéliumi szakaszról (Mt 5,13–16) elmélkedett.

Jézus két, mindennapi életből vett példával él: tanítványait a föld sójának és a világ világosságának nevezi. A só ízt ad az ételnek, ugyanakkor megőrzi azt a romlástól. A keresztény ember feladata, hogy ízt adjon saját és embertársai életének egyaránt, mindazokénak, akikhez küldetése szól.

Aki Jézus tanítását követi, az az evangélium világossága szerint él; életével is világosságot mutat azok számára, akik keresnek, akik még nem ismerik Krisztus evangéliumát. Azonban

küldetéséhez tartozik az is, hogy másokat is ilyen világossággá tegyen, világosságot gyújtva értelmükben, hogy szívükben ők maguk is vágyódjanak arra, hogy Krisztus követei, az üdvösség ajándékának befogadói legyenek ebben a világban