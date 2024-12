Debrecenbe is megérkezett a betlehemi láng

A betlehemi láng Jézus születésének helyéről, a betlehemi Születés Templomának örökmécseséről 2003 óta érkezik a városba a cserkészcsapatnak köszönhetően, akik a lángot Bécsben veszik át.

A betlehemi lángot Papp László, Debrecen város polgármestere; Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája és Sipos Barnabás, a Debreceni Szentháromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa vette át.

A békét és a szeretetet hirdető lánggal gyújtják meg Debrecenben, advent negyedik vasárnapján az adventi koszorú negyedik gyertyáját, és mindenkit megajándékoznak a betlehemi lángról gyújtott kicsiny mécsessel, hogy minél több család otthonába eljusson Isten szeretetének és békéjének üzenete.

Az ünnepi alkalmon az egyházi vezetők gondolataikkal is megajándékozták a jelenlévőket.

„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). Palánki Ferenc megyéspüspök Fekete Károly gondolatához csatlakozott, aki úgy fogalmazott, hogy idén a betlehemi láng tűzfészekből érkezett. Ferenc püspök hozzátette, hogy valóban így van, de ez a láng az Isten szeretetét jelképezi, azt a jóságot, amivel Ő jött közénk, a tűzfészekbe, a tőle elszakadt bűnös világba.

Nem azt nézte, hogy megérdemeljük-e az eljövetelét és a megváltását, hanem azt, hogy mi lenne velünk nélküle. Arra hívott meg bennünket, hogy mi is ennek a békének legyünk a hírnökei, hogy a zavaros, bűnnel terhelt világban megjelenhessen az isteni béke és szeretet.

2000 évvel ezelőtt eljött Jézus, hogy megváltoztassa az emberiséget, és ha ránézünk a világra, azt mondhatjuk, hogy nem nagyon sikerült. De ha látjuk azt a sok hívő embert, aki az egész életét is képes arra áldozni, hogy a másiknak könnyebb, boldogabb legyen az élete, és mi is arra törekszünk, hogy ezt a békét továbbadjuk szeretteinknek, a ránk bízottaknak, embertársainknak, akkor elmondhatjuk, hogy mégsem volt hiábavaló Jézus eljövetele.

Mint ahogyan ez a betlehemi láng az idén is eljött hozzánk, Jézus is el akar jönni, sőt itt akar lenni a hétköznapjainkban, az életünkben, hogy majd mi is ott lehessünk vele az ő örök isteni életében – zárta gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír