Egy hónapja együtt a járvány megszűnéséért! – Erdő Péter videoüzenetet küldött a déli imádságra

A kezdeményezéshez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, valamint Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei is csatlakoztak.

A kezdeményezés célja, hogy ha online közösségben is, de kifejezzük együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és a határainkon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és hitünknek forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.

A veszélyhelyzet megszűnéséig arra kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett Oltáriszentség előtt, a déli imádságot követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Erdő Péter bíboros, prímás videoüzenetét, melyet a mai imádság elején levetítettek (köszönet Daubner Tibornak a technikai segítségért), az alábbi felvételen lehet megtekinteni, illetve leiratát az alábbiakban közreadjuk.

Ahol ketten vagy hárman összejönnek…



Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük – mondja Jézus. Megdöbbentő ez a mondás, hiszen egyrészt bátorít – nem szükséges, hogy egyszerre akár tíz ember is jelen legyen, hogy igazán közösségi imádságot végezhessünk. Másrészt megdöbbentő azért is, mert nem azt mondja, mint ami az ószövetségek (azaz a korábbi szövetségek – a szerk.) helyén áll, hogy ahol ketten, hárman összejönnek és imádkoznak, ott van köztük az Úr, hanem azt mondja, hogy én ott vagyok közöttük. Tehát Jézusnak ez is egy olyan mondása, amelyben isteni tekintély mutatkozik meg. És ez a tekintély arra szolgál a mondásban, hogy biztosítson minket, hogy velünk van, közel jön hozzánk.

Hálát adunk azért, hogy most már egy hónapja mindennap délben együtt mondhatjuk az Egyház imádságát, együtt mondhatjuk azt az imát is, ami most járvány idején különösen időszerű, csatlakozhatunk a Szentatya imájához is.

Azok néhányan, akik valóban a kitett Oltáriszentség előtt imádkoznak és a helyszínen fogadják a szentségi áldást, kapcsolódnak ahhoz a több száz hívőhöz, azokhoz az emberekhez, akik hűségesen és talán egyre többen kísérik a közösségi médián keresztül ezt az imádságot és ezt a szentségimádást.

Legyünk hűségesek az Oltáriszentséghez, legyünk hűségesek és kitartók az imában, és bízzunk abban, hogy ebben a különleges helyzetben Isten megadja nekünk azt a különleges erőt és azt a különleges találékonyságot, amire szükségünk van.

