Egy napon át olvasták a Bibliát Gyenesdiáson

Hársfalvi Györgyné főszervező felelevenítette: az ökumenikus bibliaolvasó maratont 2015 óta szervezik meg a nyugat-balatoni nagyközségben, mindig a nagyböjti időben. Alkalmanként 80 és 103 közötti – katolikus, protestáns, sőt ateista – ember csatlakozott az Újszövetség-maratonhoz.

A gyenesdiási kezdeményezéshez a székesfehérvári színház hasonló programja adta az ötletet: ott adventben olvassák együtt a Bibliát. A Balaton partján viszont a nagyböjti időszakot választották.

„A közreműködők nagyon szívesen jönnek – mondta el Hársfalvi Györgyné –, s akadnak, akik kifejezetten ragaszkodnak a hajnali időpontokhoz. A többség felajánlásként vállalja e szolgálatot. Fontos, hogy nagyböjtben egy kicsit elcsendesedjünk, lelkileg készüljünk a húsvétra, s ehhez valamit hozzáad ez az alkalom is.

A visszajelzésekből egyértelmű, ez jót tesz mindannyiunk lelkének: felemelő, katartikus élményt jelent.

Minden évben jönnek egészen fiatalok is. Van két gyermek, aki szinte itt kezdett el olvasni tanulni. Ma már középiskolások, és azóta is évről évre visszatérnek. Most is van két egészen ifjú jelentkező, általános iskolába járó elsős és harmadikos diák.

Az Újszövetség olvasásával felelevenítjük például a születés- és a szenvedéstörténet, s aki naponta nem forgatja a Bibliát, ilyenkor elmélyülhet a Könyvek könyvében, s ezzel mindannyian könnyebben felkészülünk a közelgő húsvétra. Ugyanakkor ezek az alkalmak segítenek megérteni, elfogadni az életünket is, azt, hogy porból lettünk s oda térünk vissza.”

Az is fontos tapasztalata ezen alkalmaknak, hogy bár sokan nem szeretnek nyilvánosan és hangosan olvasni, de a maraton alkalmával eltűnnek a gátlások, a félelmek.

Az idők során az is kiderült, az ide érkezőknek vannak titkos felajánlásai, fohászai – például a családért, a munkáért, beteg hozzátartozóért. A közösségi szándék pedig idén a béke óhajtása volt – ismertette a főszervező. – Az Újszövetség-maratonra a hitgyakorlók mellett olyanok is érkeztek, akik nem tartják a vallásukat, sőt nem is keresztények, de a Biblia őket is megérinti.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Videó: Keszthelyi Televízió YouTube-csatornája

Magyar Kurír