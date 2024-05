Egy perc szerzetes – Mustó Péter SJ

Április 30-án került fel a YouTube videómegosztóra a sorozat második része, amelyben a 2023 augusztusában elhunyt Mustó Péter SJ gondolatait hallgathatjuk meg.

„A rákos sejtek (…) is az én sejtjeim, azok is az Isten teremtményei, azokkal is együtt kell élnem, azokkal is inkább barátságban kell hogy legyek, és az nekik talán többet segít, hogy belőlem és a világból kihozzák azt, amit a Teremtő ebben az egész világmindenségben létre akar hozni (…) próbáltam a sejtjeimben is Istent keresni...”

A 2020–2023-ban készült, Nyitott szívvel – Szerzetesélet Magyarországon című dokumentumsorozat forgatásakor tartalmas lelki mondatok hangzottak el szerzetesektől, így született meg az alkotók fejében az ötlet, hogy ezek köré rövidfilmes elmélkedéseket építsenek – összhangban a Ferenc pápa által meghirdetett imádság évével is.

Az Egy perc szerzetes sorozatban elsőként Ferenc-Mária klarissza nővér elmélkedését hallhattuk.

