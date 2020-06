Egyetlen szeged-csanádi egyházmegyei szociális otthonban sem volt koronavírusos beteg

A Szegedi Tudományegyetem június közepén egy hét alatt elvégezte a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézmények mintegy 160 alkalmazottjának és körülbelül 600 ellátottjának koronavírus-szűrését. Egyetlen személynél sem mutattak ki fertőzést, így újra tudnak látogatókat fogadni az intézmények – közölte csütörtökön Ritz Judit, a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat igazgatója.

Elsőként Szegeden, a Harmat utcai Bálint Sándor Szeretetotthonban szűrtek, ezután következett az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült fiatalok számára fenntartott bentlakásos intézmény, a Kálvária Védőotthon. Majd Hódmezővásárhelyen a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltatóban, Újkígyóson a Szent Erzsébet Szeretetotthonban és Gerendáson a Szent József Szeretetotthonban végezték el a tesztelést.

Az igazgató elmondta, hogy az influenzajárvány miatt már két héttel a koronavírus előtt látogatási tilalmat rendelt el, ezzel időt tudtak nyerni. Folyamatos fertőtlenítést végeztek, valamint fertőtlenítőszereket és védőruházatot vásároltak minden intézményükbe. A tesztelést viszont anyagi okokból nem tudták volna elvégezni, ezért volt jelentős számukra az SZTE segítsége. Az egyetem az otthonok lakóinak akut ellátásában is közreműködött a veszélyhelyzet alatt.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora kiemelte, hogy gócpontok alakultak ki hazánkban, ilyenek voltak például az idősotthonok is, ezért tartották fontosnak, hogy az egyházmegye számára segítséget nyújtsanak a megelőzés terén. Hangsúlyozta, hogy továbbra is óvatosnak kell maradnunk, hiszen nem kizárt, hogy a koronavírusnak lesz egy második hulláma is.

A rektor azt is elmondta, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete által indított vizsgálat lezárult, a független bizottság megállapította, hogy alaptalan volt az eljárás elindítása megfertőződésével kapcsolatban. „A vizsgálatok alapján szinte biztosan kijelenthető, hogy a betegellátás során fertőződtem meg” – tette hozzá Rovó László.

Forrás és fotó: delmagyar.hu



