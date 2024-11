Egyházmegyei helyesírási versennyel ünnepelték a magyar nyelv napját Geszteréden

„A magyar nyelv ismét itthon.

Hozott az ég! keblünkbe zárt

Rég várt vendég, magyar nyelv!

Lelkünk lelke, szívünk vére,

Velünk maradj, ne tűnj el.

Ülj a székbe, mely megillet,

Tedd fel babér-koronád,

Erősödjék meg hatalmad

Hosszú századokon át,…”

(Jókai Mór: A magyar nyelv ismét itthon – részlet)

A felső osztályos versenyzők az egyházmegye köznevelési intézményeiből, Ajakról, Nyírkércsről, Nyíregyházáról, Nyírtelekről, Mátészalkáról, Nyírbátorból, Fülöpről és Geszterédről érkeztek felkészítő tanáraikkal.

A megjelenteket Törő András, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte. Lőrincze Lajos nyelvészt idézte: „Egész életünkben tanuljuk a magyar nyelvet, ezt a sokszínű csodát, és minél jobban tanuljuk, annál szebbnek, annál gazdagabbnak, annál csillogóbbnak látjuk”. Az igazgató arra kérte a versenyzőket, hogy ezt a csillogást mutassák meg a megmérettetésen.

Az iskola diákjai készültek a magyar nyelv napjára, sokat tanultak, gondolkodtak a magyar nyelvről. Törő András felidézte Kölcsey Ferenc gondolatát is: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!” „Nemzet, haza és nyelv, egymástól válhatatlan dolog”. Majd Kodály Zoltán gondolatával zárta köszöntőjét: „Ebben a szláv tengerben ezer éven keresztül csak úgy tudtunk megmaradni, hogy a nyelvünk és a zene éltetett bennünket”.

A versenyzők először tollbamondást írtak, majd helyesírási feladatlapokat töltöttek ki. Frissülés gyanánt táncházat tartottak, végül az eredményhirdetés izgalmas perceivel zárult a nap.

A helyesírási verseny kiemelt vendége volt Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, szókincskutató, szótáríró, magyar nyelvész, a magyar tudományos közélet aktív tagja, aki maga állította össze a versenyfeladatokat, a zsűriben pedig elnökeként értékelte a versenyt.

Hangsúlyozta, hogy a helyesírásnak presztízs értéke van Magyarországon. Ezen túlmenően a helyesírás igényességre tanít bennünket a tanulásban, a viselkedésben, a megjelenésben, a kapcsolatainkban. Több, mint aminek látszik.

A professzor azt is kiemelte, hogy a versenyfeladatokban olyan szavak, archaikus kifejezések is voltak, amelyekkel ritkán találkoznak a diákok a hétköznapi nyelvhasználatban, így ezekkel is bővülhetett most a versenyzők szókincse.

Az eredményhirdetésen a felkészítő tanárok, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógusok segítségét is megköszönték.

A Plajbász helyesírási versenyen helyezéseket elértek névsora ITT olvashatók.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír