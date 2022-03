Egyként hitben, közösségben – Idén is fontos, hogy rendelkezzen adója egyházi 1%-áról!

Fontosnak tartjuk, hogy rendelkezzen adója egyházi 1%-áról. Idén is lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását, ezért szeretnénk felhívni figyelmét, hogy abban az esetben is külön rendelkezhet személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget választotta. 2018-tól a benyújtott nyilatkozata újabb nyilatkozat beadásáig vagy ennek visszavonásáig érvényes marad.

A személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 21EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon rendelkezhet.

Amennyiben kapott az adóhatóságtól levelet, amelyben felajánlják az adóbevallás elkészítését, ennek mellékleteként megkapta az EGYSZA nyomtatványt is. Ezt kell kitöltenie és az adóhatósághoz eljuttatnia legkésőbb május 20-ig.

Ügyfélkapuval nem rendelkező személyeknek is lehetősége van az online felületen való rendelkezéshez. Ebben az esetben az eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a regisztráció nélküli online felület lehetőséget.

Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

Köszönjük, ha támogatja szolgálatainkat!

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír