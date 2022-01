Együtt határozzuk meg a jövőt – Szinódusi találkozó fiatalokkal és idősekkel Szombathelyen

A Ferenc pápa által 2023-ra meghirdetett püspöki szinódus előkészítő, egyházmegyei szakasza az egész Egyházban gőzerővel zajlik. Mindenhol más és más formát találtak ki arra, hogyan ismerjék meg az emberek véleményét az Egyház jövőjét illető egyes kérdésekben.

A Szombathelyi Egyházmegye az online konzultáció mellett – amelynek kérdőíve letölthető az egyházmegye honlapjáról és a Pasztorális Helynökség oldaláról is – a személyes konzultációkra is lehetőséget teremt. Így került sor a családok és a hitoktatók mellett ezen a hétvégén a fiatalokkal és az idősekkel való találkozókra Szombathelyen.

A fiatalokkal a Brenner Kollégiumban találkozott Székely János püspök. A szombathelyiek mellett – többek között – Kőszegről, Szentgotthárdról, Zalaegerszegről is érkeztek diákok.

A főpásztor a fiataloknak is hangsúlyozta: a szinódusi előkészítő munkával, a találkozókkal nem az a cél, hogy egy újabb dokumentum szülessen, hanem hogy egy testvériesebben működő Egyház jöjjön létre.

A kérdések előtt Tömő János osztotta meg gondolatait Az apostolok cselekedeteinek azon szakaszáról, amelyben az Egyház kezdeti időszakáról volt szó. Egy olyan ideális Egyház képe rajzolódik ki a szövegből – benne a vagyon feletti osztozásról, a bátor hitvallásról, az imádságról, a Szentlélek támogató erejéről –, amelyre mindannyian meghívást kaptunk. Mitől lesz élhető az Egyház? Többek között attól, hogy ha baj van, akkor segítünk a másik embernek.

Fontos az imádság, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni az evangéliumról, akár a szülők előtt is – hangsúlyozta Tömő János. – Sokan nem keresztény családokból származnak, de az iskolákban, közösségekben megismerhetik Jézust, és róla otthon tanúságot tudnak tenni. A feladatokhoz, a tanúságtételhez a Szentlélek ad erőt számunkra.

A fiatalok által megfogalmazott gondolatok között szerepelt, hogy szeretnének még több, jó oktatási színvonalú egyházi iskolát az egyházmegyében; szeretnék, ha a papok közvetlenebbek lennének, és több ifjúsági találkozót rendeznének az egyházmegyében. Vállalnának szolgálatot öregek otthonában vagy árvaházakban is.

Válaszában Székely János püspök bátor tanúságtételre kérte a fiatalokat kortársaik felé. Kiemelte: az, hogy milyen a papok hozzáállása a fiatalokhoz, a fiatalokon is múlik; kell a nyitottság mindkét fél részéről. „Az, hogy milyen papjai lesznek az egyházmegyének a jövőben, hogy lesznek-e egyáltalán, az a mostani fiatal generáción múlik. Szükség van a nagylelkű fiatalokra, akik életüket Isten szolgálatába állítják” – mondta a szombathelyi megyéspüspök.

Az egyházi iskolákkal kapcsolatban a főpásztor kiemelte: bár sokszor éri kritika az egyházi iskolákat, hogy nem hívőket is felvesznek, de így legalább ezeket a fiatalokat és rajtuk keresztül a családokat is elérik. Ez egy misszió, ami fontos az Egyház számára.

Az ifjúsági találkozókkal kapcsolatban Székely János püspök elmondta, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Forráspont rendezvényéhez hasonló találkozókban gondolkodnak egyházmegyei szinten. Június 3. és 5. között, pünkösdkor zenés-imádságos együttlétre hívják a fiatalokat Szombathelyre, ősszel pedig ifjúsági vezetőképzés is indul.

*

Az idősekkel való találkozót a Szily János Látogatóközpontban tartották.

Közös éneklés és imádság után Marx Gyuláné, a zalaegerszegi Gondviselés Háza Idősek Otthona vezetőjének elmélkedését hallgathatták meg a megjelentek. Az apostolok cselekedeteinek azon szakaszát választotta, ahol Péter apostol meggyógyítja a nyolc éve béna Éneászt és feltámasztja a halott Tabitát.

Miért tudta Péter ezt megtenni? Mert élő kapcsolata volt Krisztussal, aki általa mutatta meg hatalmát. Az Egyház akkor békében élt: a hívek az evangelizáció mellett ott voltak a szegények mellett, és gyógyították a betegeket. Olyan korban élünk, amikor a feladatunk ugyanez, és a Gondviselés Háza a szeretetnek és az imádságnak ezt a formáját igyekszik megvalósítani. Az otthonban olyan emberek élnek, akik még sokat tudnak adni – hangsúlyozta az intézmény vezetője, és kiemelte az imádság szolgálatát.

Ezt követően két tanúságtételt hallgathattak meg a jelenlévők, majd hozzászólások következtek. Szó esett arról, hogy jobban kell hangsúlyozni a szentségek kegyelmi erejét; nagyobb bizalomra van szükség a papok és a hívek, de általában az emberek között is, ami segítheti, hogy egyre többen kapcsolódjanak be az egyházközségek munkájába. Egy hozzászóló fontosnak tartotta, hogy az egyes egyházi közösségek rendelkezzenek célokkal, mert ez segíti összetartani az adott közösséget. Felvetődött, hogy az idősek látogathatnák a nevelőotthonokban élő fiatalokat, akiknek segíthetnek a tanulásban vagy a hit átadásában. A „72 óra kompromisszum nélkül” ifjúsági program idősek számára való kiterjesztése is felmerült javaslatként.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír