Éjféli szentmisék egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be december 24-én éjféli szentmisét.

A főpásztor hangsúlyozta: Ma éjszaka arra a rendkívüli eseményre emlékezünk, amikor Jézus Krisztus születésekor az ég és a föld összeért és az Ő személyében egyenes utunk nyílt az Istenhez. Isten a saját fiát küldte el hozzánk, hogy ledöntse az ég és a föld közötti válaszfalat, és mindezt mekkora alázattal, milyen egyszerűségben és kicsiségben tette.

Ternyák Csaba egri érsek kiemelte: A szentírás egy különleges és ritka szót használ erre az isteni tettre: kiüresítette magát. Hozzátette: érdemes egy kicsit ízlelgetni, hogy mit is jelent: lealacsonyította, kicsinnyé, kiszolgáltatottá tette magát, levetette saját nagyságát, ami miatt esetleg félnénk tőle és partnerünkké lett, egy lett közülünk. Jézus Krisztus Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodnia kell, inkább szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez. Nem hatalommal jött, isteni mivoltát elrejtette elölünk. Csecsemőként jött el közénk, úgy született, mint minden már ember. Nemcsak hogy félelmet nem keltett, hanem éppen ellenkezőleg, kiszolgáltatottá tette, kezünkre adta magát, mert megbízott bennünk.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A béke itt van velünk, csak nem vesszük észre. Itt rejlik bennünk és köztünk, csak nem ismerjük el – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás szenteste, a budapesti Szent István-bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A szentmisén koncelebrált Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa.

A béke itt van velünk, csak nem vesszük észre – mutatott rá szentbeszédében a bíboros. – Itt rejlik bennünk és köztünk, csak nem ismerjük el. Mert képesek vagyunk haragudni egymásra és a világra, a körülményekre és akár a tárgyakra is, ha utunkba állnak, vagy nem engedelmeskednek akaratunknak. És rosszkedvünkben sokszor egymást marjuk és hibáztatjuk, családban vagy munkahelyen, üzletben vagy villamoson. Haragunknak néha félelem rejtőzik a mélyén.

Erdő Péter ugyanakkor rávilágított, minden félelmünk ellenére karácsony van, az öröm ünnepe, a gyönge Betlehemi Gyermek születésnapja, aki legyőzte a világot. Nem földi harcban és fegyverekkel vívta meg a csatát, hanem a puszta létével és szeretetével. Azzal a mélységgel és rendíthetetlen valósággal, aki Ő maga. Ebbe gondoljunk bele, ezt érezzük át az idei karácsonykor. Ezért legyünk hálásak és boldogok, mindennek ellenére, újból és újból, Krisztus születésének ünnepén.

A teljes szentbeszéd ITT olvasható.

Fotó: Prófusz Ádám

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Megtelt a debreceni Attila téri főszékesegyház karácsony éjszakáján. A Megváltó születésének ünnepén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitától kaptak a hívek tanítást.

Vajon fölfogjuk-e, hogy karácsonykor mekkora szeretetet kaptunk? – tette fel a kérdést a főpásztor. Valószínű, hogy nem, valószínű, hogy éppen ezért hiányzik belőlünk sokszor a szeretetet. Nemcsak azért, mert szüleinktől, környezetünktől keveset kaptunk, hiszen Isten mindent képes pótolni, a maga szeretetét mindenkinek odaadta. Hanem azért, mert nem vesszük észre, nem fogjuk föl, nem ébredünk rá arra, hogy mit is jelent karácsonynak az ajándéka, hogy mekkora szeretetet kapunk.

Úgy látjuk, hogy az emberekben – vagy inkább tekintsünk saját magunkba: bennünk –egyszerre jelen van a jóság is meg gonoszság is. A gyermekek is sokszor meglepő módon nagyon kis gonoszak tudnak lenni egymással, egy-egy gyengébbel vagy más hozzájuk nem hasonló társukkal. Valahogy az emberben ott van kezdettől fogva ez a kis gonoszkodás, amely sajnos éppen úgy együtt tud növekedni az emberrel, mint ahogyan a szeretet. Talán azt gondolhatjuk, hogy kettős erő van bennünk, a jóság is meg a gonoszság is. A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az emberben nem kettős erő van, nem az Isten harcol bennünk a démonnal. Az Isten képmására vagyunk teremtve, akikről látta Isten, hogy jó, hogy nagyon jó az ember.

Amikor mégis rosszindulatot, gonoszságot tapasztalunk magunkban vagy másokban, az nem más, mint ennek az isteni szeretetnek a hiánya –- mutatott rá a metropolita.

A teljes prédikáció ITT olvasható.

*

Kaposvári Egyházmegye

December 24-én, karácsony szentestéjén Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor prédikációjában Isten bizalmáról, alázatáról és szeretetéről beszélt.

Többek között arról is szól, hogy miért van annyi veszekedés köztünk, emberek között. Azért, mert hiányzik az alázat. Senki nem akar veszíteni, szolgálni, s vállalni az utolsó a helyet, ahogyan az Isten tette. Senki nem akarja kiüresíteni magát, lemondani a privilégiumairól, melyeket magának kitalált. A vallási nagyképűség még rombolóbb, mint a kevélység. Jelen van közöttünk, akár hívekre gondolok, akár papokra. Nem akarjuk követni Istent az alázat útján, s nem szeretnénk kiüresíteni magunkat. Nem szeretni akarunk, hanem mindig győzni, a kapcsolatainkban is. Legyőzni és meggyőzni a másikat, hogy nekem van igazam.

Az igazság pedig, aki maga az Isten, mert veszíteni. Nem akart senkit sem legyőzni, vagy meggyőzni, csak megnyerni akart minket a szeretetével és alázatával. Akik megértik Jézus példáját, Isten alázatát, s van annyi bátorságuk, hogy elinduljanak ezen az úton, azok növekedni fognak a szeretetben egészen addig a mértékig, melyet Krisztus elénk élt.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

*

Pécsi Egyházmegye

A Megváltó Jézus születésének ünnepén a pécsi székesegyházban bemutatott éjféli szentmisén Felföldi László együttgondolkodást sürgetett, hogy ne csak az év egy napja és annak is az estéje szóljon a szeretetről. A Pécsi Egyházmegye főpásztora hangsúlyozta, nem egy éjszaka a kereszténységünk, hanem egy út, amelyen el kell indulni és jelen kell lenni, hogy megtaláljuk önmagunkat és személyes életünket.

Miről szól a karácsony? Mi az üzenete? Csupán a múlt emléke? Egy liturgia? Egy gyönyörű énekkar a templomban? A pap prédikációja? A karácsony az életünk lényegére akar megtanítani, hogy megtanuljuk, megtapasztaljuk és felismerjük a szeretetet, mert csak ennek van értelme az életünkben. Ne engedjük, hogy a lényeg kicsússzon a kezünkből. Isten nem csomagolópapírt ad karácsonyra, önmaga gazdagságát és örömét ajándékozza – fogalmazott a megyéspüspök.

A karácsony választ akar adni mindenki legnehezebb, legfájóbb, legnagyobb kérdéseire. Azt akarja, hogy megértsük, miért vagyunk itt a földön. Isten fia ezért jött közénk. Azt akarja, hogy tanuljuk a szeretetet, hogy megértsük és felismerjük magunkban és a másikban. Ez a betlehemi csönd és éjszaka üzenete, a születésnek, az angyalok énekének, a pásztorok vándorlásának és a bölcsek leborulásának nagy csöndje és nagy találkozása. Legyünk bátrak belül a szívünkben, a gondolkodásunkban, az érzéseinkben és mozduljunk ki! Meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten megajándékoz minket a karácsony igazi ajándékával, igazi szép szeretetével, önmagával – buzdított Felföldi László karácsony éjszakáján.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Sinkovics Andrea/Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír