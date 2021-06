Elektromos járművet szerzett be lakói számára a Győri Egyházmegyei Papi Otthon

A győri papi otthon a történelmi belvárosban, a Káptalandomb egyik legmagasabb részén található. A kapu mindkét irányban „macskakővel” kirakott domboldalban folytatódik, így az útviszonyok miatt nincs lehetőség pl. kerekesszékkel elhagyni az intézményt. A szakorvos által igényelhető, az utcákon bordó színben gyakran látható rehabilitációs segédeszköz, moped a kis átmérőjű kerekei miatt instabil, így használata korlátozott.

A Kutrovits Klára intézményvezető és Rédly Elemér (aki jelenleg maga is az otthon lakója) által benyújtott támogatási kérelemben megjelölt mopedet kifejezetten mozgáskorlátozott személyek részére fejlesztették ki, beszerzésével pedig több lakó számára is mód nyílik is az otthon biztonságos és önálló elhagyására, a Székesegyház látogatására, a belváros, vagy akár a távolabbi városrészek elérésére is.

A moped segítségével a mozgásukban korlátozottak számára is megoldható a hozzátartozó vagy külső segítség igénybevétele nélküli helyváltoztatás, ami jelentősen hozzájárul a teljes értékű életminőség minél hosszabb ideig történő megtartásához.

„A járművet megérkezése napján, mint a kérés kezdeményezője, azonnal ki is próbáltam. A Covid által okozott zárás óta egyszer sem tudtam átmenni a Székesegyházba, amit először most tudtam megtenni, és azóta is minden nap megteszek. Lehetőségem van kimenni pl. a városba, Széchenyi térre, és az új „felfedezéseimet” örömmel újságolom a közös étkezéseknél paptársaimnak, és a többi lakónak. A moped érkezésekor azonnal üzenetet küldtem Matolcsy elnök úrnak, hogy megköszönjem a nagylelkű adományt, amit természetesen nem csak nekem, hanem a Papi Otthon többi lakójának is lehetősége nyílik használni az intézményi orvos jóváhagyásával. Isten áldását kérjük mindazokra, akik lehetővé tették a moped beszerzését, és kérjük Isten áldását minden úton lévőért” – számolt be Rédly Elemér.

A járművet Németh László, a Győri Egyházmegye nyugalmazott általános püspöki helynöke áldotta meg, egyben kérte az utazók, úton lévők védőszentje, Szent Kristóf közbenjárását a balesetmentes vezetésért, biztonságos közlekedésért.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye/Győri Egyházmegyei Papi Otthon



Magyar Kurír