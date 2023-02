Elfoglalta hivatalát András Attila SJ, az új jezsuita provinciális

Az eseményen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A szentmise elején Vízi Elemér SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának korábbi provinciálisa felolvasta Arturo Sosa SJ, a rend általános elöljárójának kinevező okmányát: „Arturo Sosa Praepositus Generalis Societatis Jesu, üdvözletét és Krisztus békéjét küldi páter András Attilának! Bizalommal az Úrban, tekintettel fedhetetlenségére és megfontoltságára, önt választom és nevezem ki a magyar rendtartomány provinciálisának. Ezzel átruházom önre mindazt a hatalmat, jogot és kiváltságot, amely intézményünk szerint ehhez a tisztséghez tartozik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozom, hogy az örökkévaló Úr az ő bölcsességében vezesse és segítse mindenben, az ő nagyobb dicsőségére és tiszteletére. Ámen.”

Ezt követően Vízi Elemér SJ átadta a kinevező dokumentumot az új provinciálisnak.

„Elkezdődött a nagyböjti időszak, magunkba tekintve pedig láthatjuk, hogy a kísértések mindegyikünk életében jelen vannak. Az evangéliumban (Mt 4,1–11) hallott három kísértés keresztény életünk legmélyét érintik” – kezdte szentbeszédét András Attila SJ.

Szívünk mélyén ezt hordozzuk, belénk lett oltva attól kezdve, amikor édesanyánk méhében Isten lelket lehelt belénk. Életünk nem véletlen, nem azért születtünk, hogy majd egyszer eltűnjünk; a Jóisten akart bennünket, mindannyiunkat személy szerint. A hétköznapok megpróbáltatásai azonban sokszor elfelejtetik velünk, hogy kedvesek vagyunk az Isten előtt.

Jézus is átélte mindezt. Megkeresztelkedésekor hallotta az Atya hangját: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17). Ám ezt követően a Lélek a pusztába viszi, az itt megtapasztalt kísértések pedig végigkísérik egész életét. Vagyis

Jézus is tisztában van azokkal a megpróbáltatásokkal, melyek minket is érnek. Ő azonban azt is megmutatja nekünk, hogyan lehet mindeközben tekintetünket végig az Atyán tartani.