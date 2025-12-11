Elhunyt Horváth Mária Erzsébet, a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség tagja

Egyike volt azon négy kistestvérnek, akik 1970-ben, a kommunizmus ideje alatt megalapították az első Testvériséget Magyarországon.

Szent Charles de Foucauld lelkiségét élve sorsközösséget vállalt az egyszerű emberekkel: kétkezi munkát végzett a könyvkötő műhelyben, a csokicsomagoló gyárban, majd egy takarító vállalatnál. Nyitott, érdeklődő személyisége révén hosszan tartó, mély barátságokat alakított ki a legkülönbözőbb emberekkel.

Mikor az Úr betegséggel látogatta meg, akkor is a többiek felé fordult: a kórházlelkészség keretében kereste fel a betegeket, meghallgatást, reményt nyújtva nekik.

Életének forrása az Eucharisztiában jelen levő Jézus volt. Jelen volt az Isten számára és az emberek számára.

Hisszük, hogy élete beteljesedett nagyon szeretett Testvére és Ura jelenlétében.

Szentmisében adunk hálát érte 2025. december 26-án, pénteken 10 órakor a Páli Szent Vince-templomban (Budapest IX. kerület).

Temetése a 2026. január 9-én 12.30 órakor kezdődő szentmise után lesz a Zoborhegy téri Regnum Marianum templomban (Budapest XIV. kerület). Virág elhelyezése nem lehetséges, helyette az adományokat jótékony célra továbbítjuk.

A feltámadás hitében búcsúzunk tőle,

Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség tagjai szerte a világon;

testvére, István és családja, unokafivérei és -húgai családjaikkal;

a Názáret Közösség,

a magyarországi szerzetesek,

a szomszédok és mindazok, akik részt kaptak barátságából, szeretetéből

Forrás: Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír