Emlék Boldog IV. Károly királyról a Szentatya áldásával

Csernoch János esztergomi érsek, hercegprímás 1916. december 30-án a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban magyar királlyá koronázta IV. Károlyt, akit azután – elismerve erényeit – 2004-ben Szent II. János Pál pápa a boldogok sorába emelt. Idén a koronázás 110. évfordulójára emlékezünk.

Az ünnepre készülve a napokban egy különleges domborművet vitt magával a Vatikánba Kovács Gergely, a Károly Király Nemzetközi Imaliga Magyar Tagozatának vezetője és Jancsó András vezetőségi tag, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatója.

„Tavaly egy nagyon szép domborművet kaptunk adományként Hitting Gusztávtól (Az imaliga magyarországi tevékenységének megszervezője – a szerk.). Az eredeti alkotást a 110 évvel ezelőtti koronázásra készítették; ennek gipszmintáját kaptuk ajándékba – tájékoztatta a Magyar Kurírt Kovács Gergely.

A minta alapján készült egy bronz változat. A domborművön Boldog IV. Károly király mellképe látható magyar huszártábornoki viseletben, a háttérben a királyi monogrammal és a Szent Koronával.

A bronz dombormű, amelyről korlátozott számban másolat is készült, a decemberi évforduló alkalmával az őt megillető méltó helyre kerül – mondta az imaliga vezetője. „Azt szerettük volna, hogy ezt a régi-új alkotást áldja meg a Szentatya. A pápai áldásért elmentünk Rómába a június 24-i szerdai általános kihallgatásra.

XIV. Leóhoz járulva röviden beszéltünk a pápának Boldog IV. Károlyról, és arról, hogy a személye miért fontos számunkra, sőt arról is, hogy a boldog magyar király a példaképünk – úgy is mint családapa és mint a béke apostola. A Szentatyának beszéltünk IV. Károly partneri, együttműködő kapcsolatáról XV. Benedek pápával. XIV. Leó nagyon kedvesen fogadott minket, majd megáldotta a domborművet.”

A Károly Király Nemzetközi Imaliga egyik célja, hogy az ima által előmozdítsa Boldog IV. Károly király szentté avatását.

Fotó: Vatican Media

Körössy László/Magyar Kurír