Emlékhét kezdődött a Győri Egyházmegyében a száz éve született Gianna Beretta Molla tiszteletére

Száz éve, 1922. október 4-én született Gianna Beretta Molla. Vallásos családban nevelkedett, ott kapta a hitet. Amikor az orvosi egyetemre járt, akkor is mindennap részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz járult – idézte fel a szent életútját szentbeszédében Veres András megyéspüspök.

A fiatal lány, majd asszony tevékenyen részt vett plébániája életében, sokat imádkozott, rendszeresen végezte a rózsafüzért. 33 évesen kötött házasságot egy mérnökkel, Pietro Mollával. Negyedik gyermekét várta, amikor daganatot fedeztek fel a méhében. Az orvosok arra akarták rávenni, hogy egyszerre távolítsák el a tumort és a gyermeket, így mentsék meg az édesanya életét. Ő ezt határozottan elutasította. Nem fanatikus volt, hanem mélyen hívő orvos, aki tudta, hogy mi történhet vele és a gyermekével. Mindenáron azt szerette volna, hogy a gyermeke életben maradjon. Mélyen vallásos férjét is ő győzte meg arról, hogy mit kell majd tennie: „Ha olyan fázisba fogok érkezni, hogy neked kell döntened köztem és a gyermek között, ne hezitálj, válaszd a gyermeket. Mentsd meg őt.” Mekkora hitről tett itt tanúságot! Jézus azt mondja: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

Gianna Beretta Molla szentté avatásán, 2004-ben részt vettek férje, gyermekei és unokái is. A férje azt mondta: „Mi olyan természetes, egyszerű asszonynak ismertük meg a feleségemet.” Mondta ezt azért, mert ő is úgy gondolta, hogy szentté csak egyesek, s azok is csak rendkívüli helyzetben válhatnak. Carlo Colombo atya azonban kiigazította a férj gondolkodását: „A szentség nem csak rendkívüli dolgokban nyilvánul meg. A szentség mindenekelőtt az Isten kifürkészhetetlen terveibe napról napra való beleegyezést jelenti.”

Akarjuk megismerni Isten számunka nem mindig világos terveit és mindenben vegyük észre az ő vezető szeretetét. Ha ezt követjük, akkor az életszentség megvalósíthatóvá válik életünkben – zárta szentbeszédét a főpásztor.

*

Október 4-én Az élet szent címmel tárlat nyílt a mosonmagyaróvári Flesch Központban, mely az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét mutatja be. A tárlat a szent születésének 100. és halálának 60. évfordulójára készült. Az idézeteket és fotókat tartalmazó rollupok az Ars Sacra Fesztivál keretében az esztergomi állomáson olyan installációkkal egészültek ki, amelyek segítik az elmélyülést. Az egyiken korabeli orvosi eszközök láthatók, egy másikon a magzat, a töviskorona és a megfeszített Krisztus Szent Janka gyermekét megmentő döntésére utal. A túrabot, a kabát, a nyaklánc pedig arra emlékeztet, hogy olyan nő volt, mint korának bármely más asszonya; életvidám, aki autót vezetett és kiváló hegymászó volt, jól síelt, szerette a hegyeket, színházba járt és hangversenyekre. Amivel több volt, hogy mélyen hitt, és kimondhatatlanul bízott a Gondviselésben.

A kiállításra ellátogatott Gianna Beretta Molla elsőszülött fia, Pierluigi Molla is.

A vándorkiállítás ötlete a Magyarországi Billings Központ háttér-imaszervezetétől, a Szent Janka Imakörtől származik. Tagjai folyamatosan imádkoznak az élet védelméért, többüket megérintette Szent Gianna életszentsége. A Szent Janka Imakör bármilyen közösségnek, plébániának szívesen kölcsönadja a tárlatot, amennyiben igény van rá. ITT lehet jelentkezni.

*

A győri egyházmegyei programsorozatot az FSE – Mosonmagyaróvár 1. sz. „Beretta Molla Szt. Johanna” cserkészcsapa szervezi. Az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Unióját a Szentszék 2003-ban elismert mint nemzetközi Krisztus-hívők magántársulását.

