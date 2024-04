Erdélyi motorosok is érkeztek a nemzeti zarándoklatra Rómába

Az erdélyi motoros zarándokcsoportot vezető Bátor Botond pálos szerzetes, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend erdélyi elöljárója az MTI-nek nyilatkozva elmondta: Hargitafürdőről harminc motorral érkeztek Rómába, de volt, amelyen többen ültek. Családtagok és más kísérők repülővel és autóbusszal tették meg az utat.

„Kedves kihívásnak vettük, hogy motorral zarándokolunk. Rómáig nem volt rövid az út, de a Jóisten mindvégig velünk volt” – fogalmazott Bátor Botond, aki úgy fogalmazott: jó látni, milyen sokan csatlakoztak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett nemzeti zarándoklathoz.

„Nagy öröm, hogy Ferenc pápa ekkora szeretettel fogad bennünket” – utalt Bátor Botond a csütörtöki vatikáni audienciára, amelyen a Szentatya a magyar zarándokokkal találkozott. – „Úgy értesültünk, tényleg várja a magyarokat.”

Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia vezetője tizenöt fős csoporttal érkezett Rómába. Elmondta, közösségük tagjainak nagy része a fiatalabb korosztályhoz tartozik. Részt vettek a Budapesten 2021-ben rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amelynek zárómiséjét Ferenc pápa pontifikálta; jelen voltak a tavalyi pápalátogatáson is. „A pápa magyarországi látogatása közösségünkben vezető hír volt sokáig. Egy év elteltével most sem puszta emléknek számít, ennél sokkal többről van szó, mivel segített ráérezni, hogy nemcsak koncert vagy focimeccs, hanem egy tömeges egyházi esemény, egy mise is összeköthet bennünket. Megerősíti az embert hitében, szellemi áramlást indít el” – fogalmazott.

A határon túli magyar közösségek számára öröm „az Egyház erős jellegének megélése, ami egyben összetartozásunkat, magyarságunkat tudatosítja” – tette hozzá a szintén a prágai plébánián szolgáló Varga Gergely.

A Kárpátalja legkeletibb részén található Rahóról származó Brána László atya jó érzésnek nevezte, hogy a nyakukban fehér kendőt viselő magyar zarándokok megtöltötték Róma városát, és bármelyik országból vagy területről érkeztek is, szívesen beszélgetnek a másikkal, hiszen „magyarságuk Róma szent városában is összeköti őket”. Arra a kérdésre, hogy mennyire várják Ukrajna magyarok lakta területén Ferenc pápának a háború kezdete óta többször megígért, de fogadó fél hiányában meg nem valósult látogatását, Brána László úgy fogalmazott, hogy a Szentatya látogatása biztosan segítséget nyújtana a béke asztalához vezető úton a jelenlegi szörnyű helyzetben.

