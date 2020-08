Erdő Péter áldotta meg az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új épületét Esztergomban

Erdő Péter a ház megáldásakor elmondta: „A mi Urunk erőt adott nekünk arra, hogy örömmel szolgáljunk neki, segítsük testvéreinket, és testünket is Isten törvényének alávetve alkalmassá tegyük azt minden jó végzésére. Így kétségkívül Isten tetszése szerint való a lélek felüdítésére és a test felfrissítésére szolgáló szabadidő is. Amikor ugyanis a test megerősödését segítjük elő, az hasznára van a lélek egyensúlyának is, miáltal a testvériség könnyebben épül, és növekszik a barátság.”

A rövid szertartás keretében az irgalmas szamaritánusról szóló szentírási szakasz hangzott el (Lk 10,30–35), majd a bíboros megáldotta az épület.

Soltész Miklós köszöntőjében elmondta, az elmúlt időszakban megkezdődött az esztergomi bazilika több évre tervezett felújítása, megújult a Szent Anna-templom, és ebbe a sorba illeszkedik az Adalbert Hotel új épületének kialakítása, mely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve újult meg.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egy jelentős beruházás keretében, 1 milliárd 275 millió forint kormányzati támogatásból 56 szobás szállodai épületet, az Adalbert Hotel új, Szent Tamásról elnevezett épületét (2500 Esztergom, Batthyány Lajos u. 6.) alakította ki a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola egykori kollégiumából.

A létesítmény kiszolgálja majd a 2021. szeptember 5–12. között rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjait is.

A Szent Tamás Ház modern, letisztult külső és belső térrel rendelkező szállodaépület, amely egyaránt kielégíti az üzleti és a kikapcsolódási célból Esztergomba érkező vendégek minden igényét. 56 superior típusú szobával rendelkezik, ebből 13 egyágyas, 36 kétágyas (melyek közül egy a mozgásukban korlátozott vendégek speciális igényeinek megfelelően kialakított szoba), továbbá hat apartman és egy két légterű családi lakosztály található benne.

A kollégium átalakítását közbeszerzési eljárás után 2017 júniusában a Pesti Építő és Faipari Zrt. Túri Árpád ügyvezető irányításával kezdte, majd a befejező munkálatokat Vozák László ügyvezetővel az élén a Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft. végezte. A tervező a KIMA Stúdió volt, Németh Tamás építészmérnök, ügyvezető irányításával.

Az átadóünnepségen részt vett Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkárságának vezetője és Hernádi Ádám, Esztergom város polgármestere is.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

(ki)