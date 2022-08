Erdő Péter bíboros: Az ifjúság lehet Ferenc pápa magyarországi látogatásának egyik kiemelt témája

Az ifjúság lehet az egyik központi lelkipásztori témája Ferenc pápa jövőre tervezett magyarországi látogatásának, amely több olyan várost és települést is érinthet, ahol korábban pápa még nem járt – mondta Erdő Péter.

A pápa szokása, hogy látogatásain felkeres egy Mária-kegyhelyet – Erdő Péter ezzel kapcsolatban Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyét említette. Hozzátette: útjain Ferenc pápa keresi a kapcsolatot a társadalom peremén élő vagy valamilyen szempontból kisebbségi helyzetben levő csoportokkal. A bíboros úgy vélte, Mátraverebély kiváló helyszínt kínál az ott élő cigány közösséggel való találkozóra is.

Erdő Péter emlékeztetett arra: Ferenc pápa maga fogalmazta meg, hogy szívesen látogatna ismét Magyarországra, amikor tavaly az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséje és a szlovákiai látogatás után a Vatikánba tartó repülőúton az őt kísérő újságíróknak nyilatkozott. Ezt később is hangsúlyozta.

Erdő Péter elmondta, eredetileg a pápa látogatását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rendszerváltás utáni alapításának harmincadik évfordulójához akarták kötni. [A PPKE Hittudományi Kara (HTK) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1635-ben alapított intézmény hittudományi karának jogutódja. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart (BTK) a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992-ben alapította, a Magyar Köztársaság Kormánya 1993-ban ismerte el. – a szerk.] Ám közben létrejött két másik katolikus egyetem is, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és Szegeden a Gál Ferenc Egyetem. A fiatalokkal való találkozás azonban központi lelkipásztori témája lehet a pápai látogatásnak – jegyezte meg a bíboros.

Egyelőre semmilyen hivatalos válasz nem érkezett Ferenc pápától arra, hogy pontosan hova kíván ellátogatni és mennyi időt kíván Magyarországon tölteni. „Örülnénk neki, ha a pápa akár három napot vagy ennél is többet tölthetne Magyarországon” – mondta Erdő Péter.

A látogatással kapcsolatban figyelembe veszik a klimatikus szempontokat is, a legmegfelelőbb időszak tavasz lehet, húsvét után, amikor már szabad ég alatt is lehet nagyszabású rendezvényeket tartani. Hivatalos látogatás esetén a pápa az állami vezetőkkel, azok székhelyén, hivatalában, rezidenciáján is megbeszélést folytat kíséretével együtt. Szokása, hogy esetleg a helyi jezsuita közösséggel is találkozik, és Budapesten erre is lehetőség van, a jezsuita tartományfőnökség központjában.

A pápalátogatások emlékei közül Erdő Péter II. János Pál 1996-ban Győrben bemutatott szabadtéri szentmiséjét említette, amelyen vihar támadt. „Megijedtünk, hogy az eső és szél miatt nem sikerül befejezni a szertartást, de a pápa arról kezdett el beszélni, hogy a Szentlélek miként tudja átalakítani egyéni és közösségi életünket, annyira uralta a helyzetet, hogy a zavarodottságot és kellemetlenséget egyfajta lelkipásztori üzenetté fordította” – idézte fel Erdő Péter.

Novák Katalin államfő augusztus 25-i, csütörtöki vatikáni látogatásán hivatalos meghívólevelet adott át Ferenc pápának, aki megerősítette szándékát, hogy jövőre Magyarországra szeretne látogatni.

Forrás: MTI / Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír