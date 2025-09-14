Erdő Péter bíboros születésnapi jókívánságai XIV. Leó pápának

Hazai – 2025. szeptember 14., vasárnap | 18:30
1

XIV. Leó pápa ma, szeptember 14-én lett 70 éves. Ez az első születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Erdő Péter bíboros, prímás születésnapi köszöntő táviratát alábbiakban, magyar nyelven közreadjuk.

Őszentsége
XIV. Leó Pápa
Vatikáni Apostoli Palota
Vatikánvárosi Állam

Szentséges Atya,

Születésnapja alkalmából köszönetet mondok Urunknak, Gazdánknak és Mesterünknek mindazért a kegyelemért, amelyet az Egyháznak az Ön papi, lelkipásztori és apostoli szolgálata által ajándékozott.

Az egész lelkipásztori gondjaimra bízott közösség nevében szívből köszönöm Önnek tanítását és szimbolikus jelentésben gazdag, bátorító gesztusait, amelyek megerősítik hitünket és meggyőződésünket, hogy az isteni Gondviselés olyan Pásztort ajándékozott nekünk, aki Krisztus személyében vezet minket azon az úton, amelyet Isten jelölt ki Egyháza számára.

Különösen köszönjük Önnek, hogy tanításában Krisztust állítja középpontba, valamint minden erőfeszítését, amelyet a béke szent ügyéért tesz.

Szívből imádkozunk Szentségedért, és kérjük a Szentlélek világosságát és erejét Szentséged életére és péteri szolgálatára.

Gyermeki tisztelettel:
Budapest, 2025. szeptember 13.

Erdő Péter
Esztergom-Budapesti érsek

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #Erdő Péter #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató