Erdő Péter bíboros születésnapi jókívánságai XIV. Leó pápának

Őszentsége

XIV. Leó Pápa

Vatikáni Apostoli Palota

Vatikánvárosi Állam

Szentséges Atya,

Születésnapja alkalmából köszönetet mondok Urunknak, Gazdánknak és Mesterünknek mindazért a kegyelemért, amelyet az Egyháznak az Ön papi, lelkipásztori és apostoli szolgálata által ajándékozott.

Az egész lelkipásztori gondjaimra bízott közösség nevében szívből köszönöm Önnek tanítását és szimbolikus jelentésben gazdag, bátorító gesztusait, amelyek megerősítik hitünket és meggyőződésünket, hogy az isteni Gondviselés olyan Pásztort ajándékozott nekünk, aki Krisztus személyében vezet minket azon az úton, amelyet Isten jelölt ki Egyháza számára.

Különösen köszönjük Önnek, hogy tanításában Krisztust állítja középpontba, valamint minden erőfeszítését, amelyet a béke szent ügyéért tesz.

Szívből imádkozunk Szentségedért, és kérjük a Szentlélek világosságát és erejét Szentséged életére és péteri szolgálatára.

Gyermeki tisztelettel:

Budapest, 2025. szeptember 13.

Erdő Péter

Esztergom-Budapesti érsek

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír