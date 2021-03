Erdő Péter bíboros üzenete az Amoris laetitia-családév megnyitása alkalmából

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a főegyházmegye egész közösségét.

Megpróbált minket a járvány az idén. Úgy ünnepeljük ma Szent József napját, hogy nem tarthatunk nyilvános istentiszteleteket. Mégis, emlékezzünk arra, hogy december 8-ától kezdve Szentatyánk, Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett.

Különösen is ajánljuk egész Egyházunkat Szent József pártfogásába.

Ő úgy is kísérje az Egyház történetét, mint jó gazda, mint vagyonkezelő. Hiszen a bibliai József példájára, az egyiptomi Józsefére, aki egy hatalmas országnak a tartalékaival rendelkezett éhínség idején, Szent József is gondoskodik az Egyház szükségleteiről, ha kérjük közbenjárását. És hány meg hány olyan szükséghelyzet van napjainkban, amikor nagy szükség van arra, hogy egy édesapa, egy szerető, figyelmes személy ott legyen, észrevegye, hogy mi a baj, és megtalálja a segítséget.

Szent József azonban, azonkívül, hogy ő az Egyház védőszentje, a jó halálnak is az egyik védőszentje. Ma imádkoztuk éppen, az olvasmányos imaóra himnuszában, hogy neki az a kegyelem jutott osztályrészül, hogy Szűz Mária és Jézus állt mellette halálának pillanatában.

Ha Szűz Mária és Jézus közelségében élünk, ha úgy élünk, hogy számunkra ők jelen vannak, akkor nem kell félnünk semmitől, ami az életünkben bekövetkezhet.

Ugyanakkor Szent József természetesen a munkásoknak, a kétkezi munkásoknak, minden dolgozó embernek is a példaképe és az apaságnak, a családfői szerepnek egy olyan megtestesítője, akire mindig mint ihlető példaképre tekinthetünk, és akitől kérhetünk útmutatást, erőt, segítséget, amikor éppen a férfiak helyzetét a családban új és új kihívások érik.

Ma este a józsefvárosi plébániatemplomban megnyitjuk a család évét is. Amikor Ferenc pápa ezt is az idei esztendő témájává tette, akkor gondolt arra, hogy a családban kinek-kinek megvan a sajátos szerepe. És gondolt arra is, hogy az Amoris laetitia milyen sokféle értéket vonultat fel, ami a család életében teljesedhet ki igazán. Tehát

az emberiségnek a fejlődése, az emberiségnek a legmagasabb értékekben való gyarapodása is éppen a család útján történik, Isten különös kegyelméből.

Ebben pedig a Szent Család a legnagyobb pártfogónk és erőforrásunk. Ott láthatjuk meg, hogy az emberré lett Isten sem akart lemondani a szerető családi környezetről. Mi is felelősek vagyunk azért, hogy a felnövekvő gyerekek ilyen szerető környezetben élhessenek, és mi magunk is újra meg újra erőt meríthessünk családi közösségünk szeretetéből.

Az Egyházról szokás úgy is beszélni mint Isten családjáról. Helyesen teszi ezt a teológia, mert éppen azokat az értékeket állítja ez a gondolat előtérbe, amelyekre ma olyan nagy szükség van. A mai időben a járvány nemcsak a fizikai teljesítőképességünket teszi próbára, nemcsak anyagilag okoz gondot többeknek, hanem bizony lassanként a hangulatunkat, a lélektani állóképességünket is eléggé nagy kihívások elé állítja. Ebben a tekintetben is kérjük ma az egész Szent Családnak a segítségét, és figyeljünk egymásra.

Legyünk egymáshoz közelállók, vegyük észre, hogy mikor kell valakit inkább távolból szeretni és segíteni, mert éppen a kontaktot kell kerülnie, és mikor kell személyes együttléttel mellette lenni, bátorítani és segíteni, akár a leghétköznapibb szükségleteiben is.

Nagy hiányt érzünk, amikor azt kell észrevennünk, hogy megint éppen a nagyböjti időben le kellett mondanunk a nyilvános istentiszteletekről. Azért mindannyian mint papok elvégezzük a saját szentmisénket, felajánljuk a ránk bízottakért, a betegeinkért, az elhunytakért, és kérjük Istent, hogy nekünk is adjon erőt, hogy olyan szeretettel tudjuk végezni a szolgálatunkat, ahogyan ez a különleges idő megköveteli tőlünk.

Most pedig imádkozzunk egy ősi szokás szerint Szent Rókushoz, aki a járványok elmúlásáért felelős, aki különleges közbenjáró járványos időkben:

„Nagy bizalommal kérünk, Istenünk, add kegyelmedet, hogy ezen járvány idején mi, akik áhítattal fordulunk hozzád, a járványok védőszentje, Szent Rókus közbenjárását kérve megszabaduljunk a járvány halálos veszedelmétől. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.”

Az Amoris laetitia-családév megnyitása alkalmából március 19-én 18 órakor ünnepi szentmisét mutat be a józsefvárosi Szent József-templomban Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; szentbeszédet mond Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferens püspöke. Az aktuális főegyházmegyei járványügyi rendelkezéseknek megfelelően a szentmise sine populo módon, a hívek részvétele nélkül zajlik. A szentmisét a Bonum TV és a Mária Rádió élőben közvetíti, melyek adását az interneten keresztül is lehet követni.

Fotó: Merényi Zita

Lejegyezte: Thullner Zsuzsanna

Magyar Kurír