Erősítsük meg a közös tanúságtételt! – Az evangélikus egyház megnyitotta az úrvacsora évét

„Délelőtt ebben a kápolnában, ünnepélyes istentisztelettel nyitottuk meg Kondor Péter és Szemerei János püspökökkel az úrvacsora évét. Reméljük, hogy ez az esztendő az egyházak lelki megújulására szolgál majd” – kezdte tájékoztatóját Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Az evangélikus egyház nagyon sokféle szolgálatot végez, ám az is fontos, hogy sajátos tevékenységére, lelki feladataira is megfelelő hangsúlyt helyezzenek. Az evangélikus felfogás szerint a keresztség mellett az úrvacsora az a szentség, melyet Jézus Krisztus szerzett. Az evangéliumban gyökerező úrvacsora tanítása Luther Márton műveiben és az Ágostai Hitvallásban is fontos szerepet kap.

„2020-ban a Magyar Katolikus Egyház lesz a vendéglátója a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Ez az esemény nagy esélyt teremt arra, hogy közösen, ökumenikus szempontok szerint is gondolkodjunk az Oltáriszentségről és a látható egység megvalósulásának lehetőségeiről” – hangsúlyozta Fabiny Tamás. Sok vegyes házasságban élő hívőnél okoz gondot, hogy nincs mód a közös úrvacsoravételre. Jézus azt mondta, hogy „jöjjetek hozzám mindnyájan”. Ez a mindnyájan pedig – ha teológiailag tisztáztuk a felmerülő kérdéseket – szó szerint értendő. Fabiny Tamás azt is elmondta, hogy a közelmúltban Erdő Péter bíboros-prímással egyeztettek arról, hogy az evangélikus egyház milyen programokhoz csatlakozhat majd szeptemberben. Szándékuk, hogy „megerősítsék a közös tanúságtételt”. „A szegények között is csak akkor tudunk hitelesen jelen lenni, ha hitünkben is megerősödünk” – mutatott rá Fabiny Tamás püspök.

Gryllus Dániel előadóművész komponálta Lackfi János versére az úrvacsora évének himnuszát. (A himnusz kottája megtalálható fotógalériánkban. Forrás: Evangélikus.hu – a szerk.) A Kaláka együttes alapító tagja arról beszélt, hogy zenekaruk is ökumenikus, hiszen ketten evangélikusok, ketten katolikusok, hármójuk édesanyja pedig református. Repertoárjukban már évtizedek óta helyet kapnak azok a vallásos témájú és bibliai alapú dalok, melyeket Magyarországon kívül külföldön is többször előadtak. Gryllus Dániel többek között arról a szimbolikus alkalomról is mesélt, amikor egy ökumenikus tábor résztvevői közös asztalról, de felekezetenként külön-külön vették magukhoz az úrvacsorát. Mint elmondta, Lackfi Jánossal sok éve dolgoznak együtt, ezt a dalt kifejezetten közösségi éneklésre írták.

Hafenscher Károly, az MEE zsinatának lelkészi elnöke az úrvacsora évének programjait ismertetve elmondta, fontos, hogy a kereszténység ne maradjon elmélet, váljon közösségi élménnyé. Ezért is szeretnék a helyi gyülekezetektől kiindulva az országos eseményekig kiterjeszteni az úrvacsora évének programjait. Szerveznek majd teológiai és néprajzi konferenciákat, tartanak majd külön evangélikus–katolikus és evangélikus–református szimpóziumot is. Az Evangélikus Országos Múzeumban Szeretetnek eledele címmel rendeznek kiállítást, de szerveznek zenei és más kulturális programokat is, valamint egy képzőművészeti pályázatot is hirdetnek – az úrvacsora témakörében.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír