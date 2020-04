Erőt adó összefogás – Adományok a járványügyi feladatokat ellátó kórházaknak

A Katolikus Karitász székesfehérvári logisztikai központjába érkezett meg a Johnson&Johnson fertőtlenítő hatású szájvizet és kézkrémet tartalmazó, 10,5 millió forint értékű adománya péntek délelőtt, melyet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács tagszervezetei (Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Magyar Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet, Református Szeretetszolgálat) juttatnak el járványügyi helyzet frontvonalában működő hat kórháznak.

Az adományok átvétele után a Katolikus Karitász teherautójába került az adományok egy része és azonnal útnak is indult az első szállítmány az ajkai Magyar Imre Kórházba, ahol sajtótájékoztató keretében került sor a segítő célú felajánlás átadására.

A vállalat marketingvezetője, Dóczi Dóra úgy fogalmazott, hogy hitvallásuknak megfelelően rendkívül fontos számukra az egészség védelme és ennek, valamint a társadalmi felelősségvállalásnak a jelképe a mostani adományozás is.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke kiemelte a jelentőségét és megköszönte azt az összefogást, melyet most is megmutat a magyar nemzet és rámutatott arra, hogy a felajánlásokat a karitatív szervezetek rendkívül összehangolt koordinációval juttatják el a legnehezebb helyzetben lévőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézményeknek. A jelenlegi adományt az ajkai, a debreceni, a kiskunhalasi, a miskolci, a szekszárdi és a székesfehérvári kórház dolgozóinak és ellátottjainak támogatása céljából adják át.

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége úgy fogalmazott nagyon sokan tesznek most a válsághelyzet enyhítéséért, jó látni az országos karitatív szervezek nagyszerű összefogását is. A koronavírus-járványra és a segítő szándékú emberek nagyszerű helytállására utalva elmondta, hogy nemcsak úgy emlékszünk majd erre az időszakra, amikor félelem és a fájdalmak között voltunk, hanem úgy, mint az emberek példaértékű összefogásának idejére. „Ez sok erőt adhat nekünk most is, azt remélem, hogy ebből az erőből viszünk magunkkal a válság utáni nyugalmasabb időszakra is.” Külön köszöntötte az intézmény orvosait és ápolóit, akiknek megköszönte elhivatottságukat és kitartásukat.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, hogy mindenkinek meg kell tennie azt, amire a járvány leküzdéséhez szükség van, hiszen „egy hajóban evezünk”, majd hozzátette, hogy az egészségügy készen áll arra, hogy a járvány tetőzésekor is tudja kezelni a helyzetet, de hatalmas jelentősége van az ilyen felajánlásoknak is és az egyéni gesztusoknak is.

Az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója, Nagy Zoltán elmondta, hogy felkészültek a járvány okozta nehéz időszakra és az emberek összefogása és támogatása is erősíti az egészségügyi dolgozók hitét és erőt ad nekik.

Végezetül Spányi Antal a Katolikus Karitász püspök elnöke, székesfehérvári megyéspüspök imádságában a koronavírusos betegekre és hozzátartozóikra, az egészségügyben és szociális területeken dolgozókra, valamint az egész magyar nemzetre kérte Isten áldását. Ezt követően a Katolikus Karitász munkatársai kipakolták az adományokat.

A Katolikus Karitász különös figyelmet fordít ebben az időszakban a vírushelyzet miatt nehéz szociális helyzetbe került idős személyek és családok támogatására és az időseket, fogyatékkal élőket ellátó szociális intézmények védekezési eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel történő támogatására, valamint a társadalmi összefogás keretében felajánlott adományok eljuttatására.

Az összefogás keretében a karitatív szervezetek tevékenységét kiegészítve a vállalatok jelentős segítséget nyújtanak folyamatosan termékek, eszközök, gépjárművek, élelmiszerek felajánlásával, amelyre továbbra is nagy szükség van a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Ehhez az összefogához egyéni támogatók is hozzájárulhatnak a 1357-es adományvonal hívásával, amely 500 forint támogatást jelent.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

