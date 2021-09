Érszegi Márk vatikanista: Ferenc pápa kiemelt fontosságot tulajdonít a kongresszusnak

„A kisfiam most lett elsőáldozó, s ez hatalmas élmény volt számára és nekünk, a szüleinek is, így ez szép kezdete volt számunkra a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Olyan szentmise és liturgia volt vasárnap, amelyen megtapasztalhattuk mindazt, ami szép a magyar egyház liturgiájában, énekeiben és a szent zenében, de ezen túl az egyetemességet is. Láthattuk azt az egyetemes Egyházat, amibe a magyar egyház is belekapcsolódik, most hangsúlyosabban is az eucharisztikus kongresszuson.”

Érszegi Márk ennek jelének nevezte a sok püspök jelenlétét, köztük a szentmise főcelebránsáét, Angelo Bagnasco bíborosét, aki az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke és Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsekét, aki az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának elnöke, s hogy mellettük a keleti egyházakat is két pátriárka képviselte. Egész Európából érkeztek görögkatolikus püspökök is, ők a NEK-hez kapcsolódóan tartják éves találkozójukat Magyarországon.

„A szentmise szép volt és felemelő, és azt is segített átélni nekem és a magyaroknak, hogy mi is az egyetemes Egyház, amihez mi ezer éve tartozunk. Hogy honnét is jött a mi hitünk és mit köszönhetünk neki – erre emlékeztet minket pontosan a Hősök terén az a Gábriel arkangyal, aki a koronát hozza.”

A diplomata arról is szólt, hogy a NEK és a hasonló nagy, nemzetközi katolikus események óhatatlanul nagyobb figyelmet kölcsönöznek a rendező helyszín, jelen esetben Budapest és Magyarország, a magyar katolikus egyház számára. A szervezők is igyekeznek ezt jó értelemben kihasználni, ezt segíti a méltó liturgia, a szép egyházzene, az igényes kiállítások és programok.

„Nagyon fontosnak tartom a kongresszushoz kapcsolódó pápalátogatás megértéséhez, hogy Ferenc pápa maga döntött arról, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Magyarországon, Budapesten rendezzék meg, aztán külön döntött arról, hogy személyesen el fog erre jönni, hogy bemutassa a záró szentmisét.” Az előző 51 eucharisztikus kongresszus történetéből tudható, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő. „Ha jól számolom, akkor eddig csak nyolc kongresszuson vett részt pápa, az elmúlt 140 évben, tehát csak az alkalmak töredékén. Ez mindenképpen már egy fontos pozitív döntés volt a részéről. Ugyanakkor arra is emlékszünk, hogy az elmúlt két évben legalább négy alkalommal említette meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust a vasárnapi Úrangyala imádság keretében, így azt mondhatjuk, hogy Ferenc pápa kiemelt fontosságot tulajdonít ennek az eseménynek.”

Az a tény önmagában is sokatmondó, hogy a Szentatya a jelen történelmi pillanatban fontosnak ítélte, hogy személyesen, a jelenlétével is hangsúlyozza a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fontosságát, hogy a mostani helyzetben az Egyház megtalálja a történelmi útját, hogy Péter utódja a testvéreit a hitben megerősítse. S ő most úgy ítéli meg, ez az eucharisztikus kongresszus pontosan ezt a küldetést tudja szolgálni, különösen ebben a mostani helyzetben, amikor a világjárvány kapcsán előkerült létkérdések talán még több embert foglalkoztatnak, mint korábban – tette hozzá Érszegi Márk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Merényi Zita

(Érszegi Márk a szeptember 6-i Afrika-napon a Szent István-bazilikában a jobb padsor előtt ül, középről az első széken.)

Magyar Kurír