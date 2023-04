Fábry Kornél a Vatikáni Rádiónak: A Ferenc pápával való találkozás bátorítás a fiataloknak

Fábry Kornél szavait egy lengyel katolikus hírportál idézi. A lengyel közlést átvette az ukrajnai római katolikus egyház portálja is. Ritkán fordul elő, hogy ez az ukrán hírportál magyarországi híreket közöl – ezért adjuk közre, Hidász Ferenc OFM fordításában.

Fábry atya hangsúlyozza, hogy a magyarok nagyon megérezték a szomszédos Ukrajnában zajló háború hatását. Több mint egymillió menekült haladt át Magyarországon. A nekik nyújtott segítség Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója. Az emberek alapvető kérdéseket tesznek fel maguknak életről és halálról. A fiatalok útmutatást keresnek, ezért is érdekli őket a pápalátogatás. A budapesti Sportarénába tervezett találkozóra valószínűleg több lesz a jelentkező, mint ahány hely van, így egyeseknek be kell érniük a tévés közvetítéssel.

„A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek szabadok, bátrak és hűségesek. Szerintem ez nagyon fontos a fiatalok számára, mert elveszítik a tájékozódásukat egy nagyon bonyolult világban. Tehát érthető szóra van szükségük, és a pápa meg tudja mutatni nekik a követendő utat. Szerintem ez nem csak a magyar katolikus fiatalokra vonatkozik. Fennáll az önazonosság elvesztésének veszélye. De ha a fiatalok tudják, kik ők, hogy Isten szereti, és az örökkévalóságra teremtette őket, s ha vannak életcéljaik és feladataik, az segíthet nekik, hogy világosan lássanak. (…)

Reményünk az Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolatból fakad, ezért is fontos, hogy a pápa velünk lesz, és együtt tudunk vele imádkozni. Ez bátorítás lesz a fiatalok számára, hogy közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz, és erre a sziklára alapozzák életüket. (…) Emlékszem, hogyan találkoztam II. János Pállal 1991-ben, egy hatalmas stadionban, ahol fiatalok nagy számban gyűltek össze. Nagyon szép találkozás volt a pápával. Ekkor még csak 18 éves voltam.

Bízom benne, hogy mindazok a fiatalok, akik most Ferenc pápával találkoznak, életre szóló tapasztalatot szereznek; fiatal magyar katolikusokként pedig megerősödnek identitásukban, közösségben maradnak a pápával és az egész világon elterjedt Egyházzal. Remélem azt is, hogy ez gyümölcsöt hoz életükben. Meg fogják érteni, hogy ők katolikusok, hogy úgy kell élniük, amint ezt Jézus kéri tőlük, és ez megváltoztathatja életüket. Remélem, nekik is részük lesz olyan tapasztalatban, amelyben én 1991-ben II. János Pál pápától részesültem.”

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás: Vatikáni Rádió lengyel nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír