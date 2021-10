Fegyveresek ejtettek foglyul 17 misszionáriust Haitin

Az elrabolt misszionáriusok közül egy kanadai, a többiek az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek. Mindannyian a Christian Aid Ministries elnevezésű, ohiói székhelyű szervezet tagjai. Liszt Quitel igazságügyminiszter elmondta a Wall Street Journal újságírójának, hogy az FBI és a haiti rendőrség már kapcsolatba lépett az emberrablókkal.

A misszionáriusok a családtagjaikkal egy Port-au-Prince-től mintegy harminc kilométernyire található árvaházból tartottak hazafelé, amikor buszukat felfegyverzett férfiak tartóztatták fel, kiszállásra kényszerítve őket. Az egyiküknek sikerült WhatsAppon egy üzenetet küldenie:

Kérlek, imádkozzatok értünk, túszul ejtettek, magukkal vitték a sofőrünket is, nem tudjuk, hová visznek minket”.

Az emberrablás Port-au-Prince keleti peremvidékén történt, a 400 Mawozo nevű fegyveres csoport hajtotta végre, amely hónapok óta garázdálkodik a Dominikai Köztársasághoz közeli vidéken amerikai és más külföldi állampolgárok kárára.

A Karib-tengeri ország lakossága egyre súlyosabb terhek alatt szenved: júliusban meggyilkolták Jovenel Moïse elnököt, aki zűrzavaros állapotokat teremtett az országban, a több mint kétezer áldozatot követelő augusztusi földrengés után még a kolerajárvány is megjelent. A fegyveres csoportok, a szervezett bűnözés az egész országban jelen van. Október 19-én Ariel Henry miniszterelnök és testőrsége menekülésre kényszerült Port-au-Prince-ben egy hivatalos szertartásról, mert egy fegyveres csoport elűzte őket, és átvette helyüket a kormánydelegáció soraiban.

Az Igazságosság és Béke Püspöki Bizottsága aggodalmát fejezte ki az emberrablás és az ország egyre súlyosbodó helyzete miatt. A haiti nép egyre jobban elszegényedik, az ország gazdasága folyamatosan hanyatlik.

Felteszik a nyugtalanító kérdést, vajon honnan érkezik ilyen hatalmas mennyiségű fegyver, katonai felszerelés, amelynek birtokában a katonai csoportosulások gyakorlatilag túszul ejtették Haitit.

Sürgetik a vezetők részéről a megfelelő intézkedéseket, a rendőrség hatékony beavatkozását annak érdekében, hogy véget vessen az emberrablásoknak és visszaállítsa a közrendet.

A humanitárius szervezetek információi szerint év eleje óta több mint 600 embert raboltak el az országban, míg tavaly 231 emberrablás történt. Mariavittoria Rava, a Haitin működő Francesca Rava Alapítvány elnöke elmondta a Vatikáni Rádiónak, hogy oltóanyag hiányában a Covid-19 is rengeteg áldozatot szed. Véleménye szerint az ENSZ-misszónak mihamarabb vissza kellene térnie, hogy megvédje a lakosságot. Az emberek rettegnek, hogy bármelyik pillanatban elrabolhatják őket, akár kórházba menet is. És ha nem fizetnek értük váltságdíjat, erőszakosan bánnak a túszokkal, meg is ölik őket. A rendőrőrsök is a fegyveres bandák kezében vannak, ez jelzi, mennyire magára maradt az ország, az erőszak csapdájában. Ráadásul hiányzik a megfelelő mennyiségű élelem, az emberek alultápláltak. A túlterhelt és kevés erőforrással rendelkező rendőrség nem képes egyedül szembenézni ezzel a súlyos helyzettel. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa október 15-én megszavazta a politikai missziót Haitin, de egyelőre nem tűzte ki az időpontját.

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír