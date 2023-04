Felejthetetlen találkozás Ferenc pápával egy budapesti utcán

Az istenhegyi Szent László-plébánia hívei flashmobbal köszöntötték az arra elhaladó kis Fiatban utazó pápát, aki a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonából a Rózsák terére, a szegényekkel való találkozóra indult.

Sárga-fehér, a vatikáni zászló színeit viselő pólókba öltözve keresztet formáltak az egyik mellékutcában. A pápa már az odafelé vezető úton is integetett nekik, visszafelé pedig meg is állíttatta az autót, kiszállt, és köszöntötte az embereket, akik imádkoztak, taizéi dalokat énekeltek, majd elénekelték a pápai himnuszt és a Boldogasszony anyánk népéneket is.

Kocsis István, az istenhegyi Szent László-templom plébánosa ajándékot is adott a pápának: egy ikont, amely Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal.

Ezt követően még több mint tíz percet töltött a Szentatya az őt köszöntő felnőttekkel és gyerekekkel, kezet fogott velük, és rózsafüzéreket ajándékozott nekik.

