Felkészítő katekézisek a Családok X. Világtalálkozójára – 6. katekézis

„Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy »behúzzuk az evezőket a csónakba«. Ez az életszakasz kétségkívül eltér az előzőektől, egy kicsit »ki is kell találni« magunknak, hiszen a mai társadalom sem lelkileg, sem erkölcsileg nem képes arra, hogy kifejezze ennek az életkornak a teljes értékét. Korábban ugyanis nem volt megszokott, hogy szabadidővel rendelkezzünk, most pedig a korábbinál sokkal több idő áll rendelkezésünkre. A keresztény spiritualitást is meglepetésként érte, és most az a feladatunk, hogy megfogalmazzuk az idős emberek lelkiségét. De hál’ Istennek nincs hiány idős szent férfiak és nők tanúságtételéből!” (Ferenc pápa katekézise a Szent Péter téren, 2015. március 11-én)

A katekézissorozat teljes szövege ITT érhető el pdf-formátumban.

Forrás, fotó és videó: MKPK Családügyi Bizottság



