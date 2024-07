Felújították a Páduai Szent Antal-kápolnát Biriben

Biri település Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Nyírség déli részén található. Egyháztörténelmi dokumentumok tanúsága szerint 1483-ban kőtemploma volt az Árpád-korban létrejött településnek. Ennek további sorsa ismeretlen, annyi bizonyos, hogy 1699-ben már nem említik az összeírásban. 1779-ben magánkápolnában mutatták be a szentmiséket.

A település lakosságának túlnyomó része görögkatolikus. Önálló templommal nagyon sokáig nem rendelkezhetett a helyi római katolikus közösség. Az 1980-as évektől kezdődően egy magánházat sikerült birtokba venni a legszentebb áldozat bemutatásához. Az Állami Egyházügyi Hivatal megszűnése és a helyi hívek szorgalmas munkája lehetővé tette, hogy az Úr 1992. esztendeje új időszámítás kezdete legyen a településen.

Biri a nagykállói plébánia filiájaként működött, ahol boldog emlékezetű Vitai László volt a plébános. Ferences lelkülettel hosszú időn keresztül imádkozott híveivel együtt a biri templom megépüléséért. Az imádság és a kitartó munka eredményeként megépült kápolnát 1992. október 11-én Seregély István egri érsek szentelte fel, és Kaszap Béla egykori geszterédi plébános jóvoltából harangot is kapott a kápolna.

Évtizedeken keresztül kizárólag a hívek, illetve a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően sikerült állagát megóvni, és a legszükségesebb javítási, felújítási munkákat önerőből elvégezni. A közelmúltban esedékessé vált egy nagyobb külső és belső felújítás. Ezt csak pályázati formában, a magyar kormány által elindított Magyar Templomfelújítási Program keretében nyílt lehetőség megvalósítani.

Teljes külső és belső megújuláson ment keresztül a kápolna, mely reményeink szerint hosszú ideig hirdetheti Isten dicsőségét a településen. A templom lépcsője akadálymentesítetté vált, és új burkolatot kapott. A külső homlokzat, beleértve a tornyot is teljesen át lett festve. A templom padozatának szinte restaurálással felérő javítása és festése is megtörtént. Energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontból is jelentős változás, hogy az eddigi olajfűtést modern hűtő-fűtő klímaberendezés váltja fel.

A szentély teljesen új burkolatot kapott, az egész belső térrel harmonizál stílusában és színében egyaránt. Az elmúlt időszakban egyre több keresztelő volt a kápolnában és a házasságkötések száma is megemelkedett. Isten segítségével bízunk a közösség megmaradásában.

A kápolna felszentelésére a tervek szerint 2024 őszén fog sor kerülni.

Szöveg: Simon Szabolcs akolitus,kántor

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír