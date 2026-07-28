Július végéig lehet jelentkezni a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba

A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja azokat a mozzanatokat és területeket, ahol be lehet lépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi – Isten jelenlétében.

A szakkollégium a város legpatinásabb részén található. A Nagyerdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A kollégium két-, illetve háromágyas szobái, közösségi terei kényelmes és nyugodt körülményeket biztosítanak a hatékony tanulásra, pihenésre és kikapcsolódásra.

A felvételi eljárás folyamata

A felvételizőknek be kell küldeniük az elektronikusan kitöltött jelentkezési lapot, valamint a kötelezően benyújtandó dokumentumokat a szentlaszlokollegium@gmail.com e-mail-címre.

A felvételi jelentkezési lap IDE kattintva érhető el.

A jelentkezést követően válaszüzenetet kapnak a felvételi bizottságtól, ha a felvételi dokumentáció sikeresen beérkezett. Amennyiben a jelentkezést követő három napon belül nem kapnak választ, a (+36) 30/902 7459-es telefonszámon kell jelezniük.

A felvételi jelentkezési határidő: július 31., péntek 10 óra

A jelentkezési határidőt követően a felvételi bizottság egy személyes beszélgetésre hívja a felvételizőt, ahol a jelölt bizonyíthatja rátermettségét és elhivatottságát a szakkollégiumi közösség iránt.

A személyes találkozás időpontja: augusztus 3., hétfő 9 óra

A kötelezően benyújtandó dokumentumok, melyek mindegyikét pdf- vagy jpg-formátumban kell elküldeni:

– egyetemistáknak (lezárt félévvel rendelkező egyetemi képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgató) fényképes Europass-os önéletrajz, lezárt félévek leckekönyv másolata, lelkészi/papi ajánlás, egyéb: nyelvvizsga, tudományos eredmény stb.;

– középiskolásoknak (végzett középiskolás, érettségivel rendelkezik, de még nem kezdte meg egyetemi tanulmányit) fényképes Europass-os önéletrajz, érettségi bizonyítvány, lelkészi/papi ajánlás, egyéb: nyelvvizsga, versenyeredmény stb.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Magyar Kurír