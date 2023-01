Ferenc pápa áldását küldte a washingtoni életvédő menet résztvevőinek

Ferenc pápa „az Úrban való erő és öröm zálogaként” áldását küldte mindenkinek, aki részt vett január 20-án, pénteken a „March for Life” (Felvonulás az Életért) életvédő felvonuláson az Egyesült Államokban, „és mindazokra, akik imáikkal és áldozataikkal támogatják őket”. A pápa üzenetben juttatta el áldását Michael Burbidge arlingtoni püspöknek, az amerikai püspöki konferencia életvédő bizottsága elnökének. A Pietro Parolin bíboros, államtitkár kézjegyével ellátott üzenetet az „Országos imavirrasztás az életért” elnevezésű eseményen olvasták fel, amelyre a washingtoni nemzeti kegyhelyen, a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában került sor.

A „Felvonulás az Életért” minden évben az egyik legnagyobb felvonulás az ország fővárosában. A menetet eredetileg a legfelsőbb bíróság 1973-as, az abortuszt az egész országban legalizáló döntésére adott válaszként szervezték meg, de mára már „minden emberi élet szépségét és méltóságát hirdeti azáltal, hogy az abortusz megszüntetéséért hirdetik meg: egyesíti, oktatja és mozgósítja az életvédő embereket”.

Parolin bíboros üzenetében hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa „nagyon hálás azért a hűséges tanúságtételért, amelyet az évek során nyilvánosan vállaltak mindazok, akik egész emberi családunk legártatlanabb és legsebezhetőbb tagjainak élethez való jogát támogatják és védik”. Megállapítja, hogy „egy valóban igazságos társadalom építése minden ember szent méltóságának tiszteletén és mindenki testvérként való befogadásán alapul”. Majd így folytatta: Ferenc pápa „bízik abban, hogy a Mindenható Isten megerősíti majd mindenki – különösen a fiatalok – elkötelezettségét, hogy kitartsanak azon erőfeszítéseik mellett, amelyek az emberi élet védelmére irányulnak annak minden szakaszában, különösen a társadalom minden szintjén bevezetett megfelelő jogi intézkedések révén”.

Az idei „Felvonulás az életért” témája a „Következő lépések: Bevonulás a Roe utáni Amerikába”. A Roe kontra Wade ügyben hozott döntést 2022 júniusában az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága határozatával hatályon kívül helyezte, megállapítva, hogy az Egyesült Államok alkotmányában nem szerepel az abortuszhoz való jog. Az új határozat nem teszi illegálissá az abortuszt, ehelyett visszaadja az USA egyes államainak az abortusz szabályozásának hatáskörét.

A 2023-as „Felvonulás az életért” rendezvényen az életvédő aktivisták azért is találkoznak, hogy megvizsgálják a döntést követő feladatokat. Erről a témáról szólt Michael Francis Burbidge, a virginiai arlingtoni egyházmegye püspöke is, aki a Vatikáni Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta: „Tudjuk, hogy a munkánk még csak most kezdődik.” Rámutatott, hogy az emberi élet védelme nem csupán a törvények megváltoztatását jelenti, „hanem a szívek és az elmék átalakítását is”. Burbidge püspök kitart amellett, hogy „minden ember, Krisztus minden követője, minden hívő meghívást kapott, amit az élet evangéliumának hívnak”. Ez a megbízatás „azt jelenti, hogy ünnepeljük, nagyra becsüljük és kincsként őrizzük az életet”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír