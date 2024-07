Ferenc pápa áldotta meg Rómában a Somorján épülő kápolna márványkeresztjét

Az út menti kápolna megálmodója és adományozója a város szülötte, Durdík Rudolf helyi közjegyző, diplomata, San Marino tiszteletbeli konzulja, aki személyesen vitte az egyházfő elé a kápolna keresztjét, és számolt be a Szentatyának a készülő kápolnáról, melynek befejezésére és ünnepélyes megáldására a közeljövőben kerül majd sor.

Durdík Rudolf korábban is hírt adott Szűz Mária városáról, a csallóközi Somorjáról a pápának, amikor megkérte, hogy áldja meg szülővárosa címerét is, melyben Szűz Mária látható az ölében ülő kis Jézussal. Ez az értékes megáldott címer azóta a somorjai városházán a mindenkori polgármester irodáját díszíti.

A közjegyző azért tartotta fontosnak új kápolna emelését, mert szeretné a köztudatban mind jobban elmélyíteni azt, hogy a mai kor emberének is szüsége van Szűz Mária és Szent Fia oltalmára.

Az új kápolna saját családjának és egész városának háláját is ki akarja fejezni, többek közt a világjárvány elmúlásáért, a nehéz időszak átvészeléséért.

A jelen és a múlt mellett azonban a jövőre nézve is üzenetet hordoz ez a kápolna, mégpedig azt, hogy az emberek imádkozzanak a város jövőjéért, a lakók jövőbeli jólétéért, a felnövekvő új generációért is, a folytatást is Szűz Mária és rajta keresztül Jézus Krisztus kezébe helyezve.

„Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg” – fohászkodjuk gyakran, a Szűzanyát kérve. Somorja város új út menti kis kápolnája is azt szeretné a mindennapokban rohanó embereknek közvetíteni, hogy egész életük útja során mindig merjenek gyermeki bizalommal az Égi Édesanyához fordulni, aki Szent Fia elé viszi kéréseiket.

A Ferenc pápa által Rómában megáldott márványkereszt a város ragaszkodását is kifejezi az Egyházhoz, Jézus Krisztushoz, a hithez, a vallásossághoz. Felhívás arra, hogy ez a hűséges ragaszkodás segítse Somorját abban, hogy olyan város maradhasson, amelynek lakóiban, családjaiban, közösségeiben a Szűzanya örömét leli.

Olyan város maradhasson, ahol mindig több lesz a templomba járók száma azokénál, akik a gombamódra szaporodó játékbarlangokban időznek.

Az új kápolna adományozója, Durdík Rudolf és családja, valamint a tervező, Kulcsár Magdolna, illetve a kápolna építésén dolgozók számára, csakúgy, mint az egész városnak nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa is tud erről a kezdeményezésről, áldását adta rá, és imádkozik a városért.

A tervek szerint az új kápolnát a város római katolikus plébániatemplomának búcsúja, Nagyboldogasszony ünnepe táján áldják meg.

Forrás: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Fotó: a Durdík család archívuma

Magyar Kurír